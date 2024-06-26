За словами заступника керівника парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Євгена Чернєва, новий закон про мобілізацію працює ефективно.
Головні тези:
- Новий закон про мобілізацію в Україні вже показав позитивні результати, збільшуючи кількість мобілізованих осіб після вступу в дію.
- Застосунок "Резерв+" виявився ефективним і дав розуміння мобілізаційного потенціалу країни в контексті обороноздатності.
- Є позитивна динаміка щодо законопроекту про демобілізацію, що обіцяє стабільні цифри та обговорення майбутнього закону.
- Необхідно продовжувати вдосконалювати законодавство на рівні підзаконних актів для забезпечення ефективної мобілізації й демобілізації.
- Важливо аналізувати результати мобілізаційного процесу влітку для прийняття обґрунтованих рішень щодо майбутнього законопроекту.
Як у Раді оцінюють роботу нового закону щодо проведення мобілізації в Україні
За його словами, всі бачать, наскільки ефективно працює застосунок "Резерв+", який дає розуміння мобілізаційного потенціалу у цілях обороноздатності країни.
Які перспективи законопроєкту щодо демобілізації
Чернєв також оцінив реальність внесення закону щодо демобілізації вже на початку осені цього року.
Він додав, попередньо є домовленість, що треба подивитися по результатах літніх місяців, як буде йти мобілізаційний процес.
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