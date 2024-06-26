Як у Раді оцінюють роботу нового закону щодо проведення мобілізації в Україні

Я вважаю, тут потрібно дивитися, перш за все на цифри від наших Збройних Сил, від Генерального штабу щодо мобілізації. Наскільки я знаю, то цифри по кількості мобілізованих за останні місяці після вступу закону в дію, збільшились врази. З того, що чуємо від Міністерства оборони, вони досить позитивно оцінюють роботу цього закону. Звісно, що є багато ще недоліків, які потрібно виправляти. Вони виправляються на рівні підзаконних актів, на рівні постанов КМУ щодо питань мобілізації, в тому числі. Але, в принципі, все працює, - підкреслив Чернєв. Поширити

За його словами, всі бачать, наскільки ефективно працює застосунок "Резерв+", який дає розуміння мобілізаційного потенціалу у цілях обороноздатності країни.

Люди сьогодні більше все ж таки довіряють онлайн інструментам, ніж ТЦК і в цьому є певна провина самих ТЦК. Але, виконується те ж саме завдання, яке ставило Міноборони перед собою, розробляючи законопроект з яким ми працювали. Це перш за все зрозуміти мобілізаційний резерв, який є в Україні. Тому що дуже багато даних було не оновлено, було в старому вигляді, десь на папірцях, вони були загублені на тимчасово окупованих територіях. Зараз процес йде, думаю, він буде покращуватись постійно, - зазначив нардеп. Поширити

Які перспективи законопроєкту щодо демобілізації

Чернєв також оцінив реальність внесення закону щодо демобілізації вже на початку осені цього року.

У нас була зустріч з представниками Міністерства оборони і Генштабу, ми якраз хотіли почути їхню позицію щодо цього майбутнього законопроекту. Є позитивна динаміка. Дійсно, цифри, які є на сьогодні за травень і, думаю, що за червень, вони будуть врази більше, ніж до прийняття закону про мобілізацію. Але, має зберегтися така сама тенденція протягом декілька місяців, щоб говорити про сталі цифри. Задля того, щоб розуміти, що можна говорити про демобілізацію, - пояснює нардеп. Поширити

Він додав, попередньо є домовленість, що треба подивитися по результатах літніх місяців, як буде йти мобілізаційний процес.