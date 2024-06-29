В Украине три категории мужчин могут мобилизовать до 25 лет.
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине три категории мужчин могут мобилизовать до 25 лет.

Мобилизация
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Источник:  Эспрессо

Нардепы зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку от призыва на военную службу до 25 лет для тех, кто был признан ограничен пригодными к июню 2024 г.

Главные тезисы

  • Мобилизация в Украине до 25 лет оставляет социальную несправедливость между разными группами граждан по военной службе.
  • Министерство обороны Украины запустило чат-бот Армия+, который предоставляет оперативную информацию военнообязанным и их семьям.
  • Чат-бот "Армия+" в Telegram позволяет получить данные о призыве, врачебной комиссии, медицинском обслуживании, правах и льготах военнослужащих и их семей.

Список категорий мужчин, которых могут мобилизовать до 25 лет

В Украине есть социальная несправедливость между людьми, подлежащими призыву до 25 лет. Такое мнение высказала правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека и эксомбудсменка Людмила Денисова.

По словам правозащитницы, есть три категории мужчин до 25 лет, которые могут быть мобилизованы, а именно:

  • военнообязанные, проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре.

  • военнообязанные, ранее отслужившие срочную службу (не считая последнюю демобилизацию срочников, которых год не будут мобилизовывать).

  • лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службы в мирное время, или ограниченно годных в военное время. Они тоже военнообязанны.

Таким лицам нужно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 г. Если они будут признаны годными, то могут быть мобилизованы, если отсрочки нет, — пояснила Денисова.

По мнению эксобмудсменки, в этом наблюдается социальная несправедливость. Потому что те, кто не служил, не имеют военноучетной специальности и не были признаны ограниченно пригодными, до 25 лет не могут быть мобилизованы, а другие могут.

Минобороны запустило чат-бот "Армия+". Как им пользоваться

В Украине появился онлайн-консультант для военнообязанных, военных и семей. Речь идет о специальном чат-боте "Армия+".

Чат-бот «Армия+» доступен по ссылке, а его пользователь в Telegram – UAForces_bot. Он предлагает оперативные ответы на ряд вопросов.

Военные, их семьи и гражданские могут узнать в чат-боте о получении статуса участника боевых действий, прохождении военно-врачебной комиссии, бронировании, рекрутинге, льготах, праве на образование, санаторном лечении, обеспечении жильем и т.д.

Также семьи военнослужащих могут узнать в чат-боте о денежном довольствии в случае смерти военного, захвата его в плен или пропаже без вести.

Для получения информации необходимо активировать чат-бот (нажать «Старт») и выбрать соответствующую категорию вопросов.

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