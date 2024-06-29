В Україні три категорії чоловіків можуть мобілізувати до 25 років — перелік

Нардепи зареєстрували законопроєкт, який передбачає відстрочку від призову на військову службу до 25 років для тих, кого було визнано обмежено придатними до червня 2024 р.
Головні тези:
- Мобілізація в Україні до 25 років залишає соціальну несправедливість між різними групами громадян у питанні військової служби.
- Міністерство оборони України запустило чат-бот “Армія+”, який надає оперативну інформацію військовозобов'язаним та їхнім родинам.
- Чат-бот “Армія+” у Telegram дозволяє отримати дані про призов, лікарську комісію, медичне обслуговування, права та пільги військовослужбовців та їх родин.
Перелік категорій чоловіків, яких можуть мобілізувати до 25 років
В Україні є соціальна несправедливість між людьми, які підлягають призову до 25 років. Таку думку висловила правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини й ексомбудсменка Людмила Денісова.
За словами правозахисиниці, є три категорії чоловіків до 25 років, які можуть бути мобілізовані, а саме:
військовозобов'язані, які проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі.
військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати).
особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними.
Таким особам потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 р. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки, — пояснила Денісова.
На думку ексобмудсменки, у цьому простежується соціальна несправедливість. Тому що ті, хто не служив, не мають військовооблікової спеціальності і не були визнані обмежено придатними, до 25 років не можуть бути мобілізовані, а інші –можуть.
Міноборони запустило чат-бот "Армія+". Як ним користуватися
В Україні з'явився онлайн-консультант для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин. Йдеться про спеціальний чат-бот "Армія+".
Чат-бот «Армія+» доступний за посиланням, а його юзернейм у Telegram — UAForces_bot. Він пропонує оперативні відповіді на низку запитань.
Військові, їхні родини та цивільні можуть дізнатися в чат-боті про отримання статусу учасника бойових дій, проходження військово-лікарської комісії, бронювання, рекрутинг, пільги, право на освіту, санаторне лікування, забезпечення житлом тощо.
Щоб отримати інформацію, потрібно активувати чат-бот (натиснути «Старт») й обрати відповідну категорію запитань.
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