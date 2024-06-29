В Україні три категорії чоловіків можуть мобілізувати до 25 років — перелік

Нардепи зареєстрували законопроєкт, який передбачає відстрочку від призову на військову службу до 25 років для тих, кого було визнано обмежено придатними до червня 2024 р.

Перелік категорій чоловіків, яких можуть мобілізувати до 25 років

В Україні є соціальна несправедливість між людьми, які підлягають призову до 25 років. Таку думку висловила правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини й ексомбудсменка Людмила Денісова.

За словами правозахисиниці, є три категорії чоловіків до 25 років, які можуть бути мобілізовані, а саме:

військовозобов'язані, які проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі.

військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати).

особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними.

Таким особам потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 р. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки, — пояснила Денісова.

На думку ексобмудсменки, у цьому простежується соціальна несправедливість. Тому що ті, хто не служив, не мають військовооблікової спеціальності і не були визнані обмежено придатними, до 25 років не можуть бути мобілізовані, а інші –можуть.

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