У "Дії" запустили е-бронювання від мобілізації. Як це працює

На порталі “Дія” запустили сервіс електронного бронювання від мобілізації військовозобовʼязаних працівників.

Як працює бронювання від мобілізації в “Дії”

Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.

Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.

Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику.

Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».

У «Дії» зазначають, весь процес займе до години й усуне людський фактор.

Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години. Жодних перевірок вручну тижнями. Бо рішення з бронювання ухвалює не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах. У межах бета-тесту вже забронювали 929 працівників онлайн, — сказано у повідомленні. Поширити

Що цьому передувало

На початку червня український уряд підтримав постанову, яка дозволяє керівникам установ і підприємств бронювати своїх працівників у «Дії».