У "Дії" запустили е-бронювання від мобілізації. Як це працює

На порталі “Дія” запустили сервіс електронного бронювання від мобілізації військовозобовʼязаних працівників.
Головні тези:
- Керівники критично важливих підприємств можуть забронювати співробітників через портал, система автоматично перевіряє їх дані в реєстрі “Оберіг”.
- Процес бронювання у “Дії” займає до години та усуває людський фактор, вже заброньовано понад 900 працівників під час бета-тесту.
- Раніше бронювання працівників було доступне лише в офлайн-форматі, але завдяки новому сервісу процедура значно прискорилася.
- Уряд України підтримав постанову, що дозволяє керівникам установ і підприємств користуватися електронним бронюванням на порталі “Дія”.
Як працює бронювання від мобілізації в “Дії”
Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.
Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.
Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику.
Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».
У «Дії» зазначають, весь процес займе до години й усуне людський фактор.
Що цьому передувало
На початку червня український уряд підтримав постанову, яка дозволяє керівникам установ і підприємств бронювати своїх працівників у «Дії».
До цього бронювання було доступне лише у офлайн-форматі. Необхідно було подавати відповідні документи, тому процедура тривала багато часу.
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