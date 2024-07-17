У "Дії" запустили е-бронювання від мобілізації. Як це працює
Категорія
Україна
Дата публікації

У "Дії" запустили е-бронювання від мобілізації. Як це працює

У "Дії" запустили е-бронювання від мобілізації. Як це працює
Джерело:  ДІЯ

На порталі “Дія” запустили сервіс електронного бронювання від мобілізації військовозобовʼязаних працівників.

Головні тези:

 

  • Керівники критично важливих підприємств можуть забронювати співробітників через портал, система автоматично перевіряє їх дані в реєстрі “Оберіг”.
  • Процес бронювання у “Дії” займає до години та усуває людський фактор, вже заброньовано понад 900 працівників під час бета-тесту.
  • Раніше бронювання працівників було доступне лише в офлайн-форматі, але завдяки новому сервісу процедура значно прискорилася.
  • Уряд України підтримав постанову, що дозволяє керівникам установ і підприємств користуватися електронним бронюванням на порталі “Дія”.

Як працює бронювання від мобілізації в “Дії”

Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.

Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.

Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику.

Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».

У «Дії» зазначають, весь процес займе до години й усуне людський фактор.

Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години. Жодних перевірок вручну тижнями. Бо рішення з бронювання ухвалює не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах. У межах бета-тесту вже забронювали 929 працівників онлайн, — сказано у повідомленні.

Що цьому передувало

На початку червня український уряд підтримав постанову, яка дозволяє керівникам установ і підприємств бронювати своїх працівників у «Дії».

До цього бронювання було доступне лише у офлайн-форматі. Необхідно було подавати відповідні документи, тому процедура тривала багато часу.

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