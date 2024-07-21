Как бойцы ВСУ на самом деле относятся к Сырскому — ответ ветерана ВСУ "Ивича"

Ветеран ВСУ и защитник Донецкого аэропорта Дмитрий “Ивич” Вербич в интервью Online.UA объяснил, за что на самом деле украинские воины уважают главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Сырский пытается поспособствовать положительным изменениям в армии

Как отмечает “Ивич”, Александр Сырский действительно делал все возможное, чтобы восстановить справедливость в армии.

Прежде всего речь идет о людях, которые постоянно отсиживались в штабах и даже не догадывались, что такое настоящая война.

Именно главнокомандующий ВСУ потребовал, чтобы они все прошли через передовую. Сырский постоянно настаивал на эффективных реформах в армии, поэтому воины уважают его за старания и идейность.

Несмотря на это, жизнь украинской пехоты до сих пор остается крайне непростой и даже более сложной, чем во времена Первой и Второй мировых войн.

Из-за этой многоуровнености, из-за того, что зайти-выйти с позиции — это целое приключение. Когда нет окопа, ты открыт, и сделать это незаметно — сложно. Люди сейчас там по 9 километров ходят пешком, чтобы просто зайти на позицию. Пехота — это ведь не только молодые ребята, там и мужчины по 50 лет, поэтому им тяжело. Дмитрий "Ивич" Вербич Ветеран ВСУ и защитник Донецкого аэропорта

Работы пока не могут заменить бойцов на фронте

По словам ветерана ВСУ, турели и роботизированные системы — сейчас все это только начинается.

Никто в армии не может отрицать тот факт, что человек — все же более эффективная единица на поле боя.

Поэтому пока это вспомогательные инструменты. Мы можем этим снизить количество людей, участвующих в боях на этом участке фронта, но без людей все равно ничего не будет. Люди должны эту линию держать, — объясняет Дмитрий Вербич. Поделиться

“Ивич” отмечает, что украинские мужчины, которые до сих пор не нашли в себе сил и мотивации, должны наконец их найти, чтобы спасти свои семьи, свою родину.