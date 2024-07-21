Как бойцы ВСУ на самом деле относятся к Сырскому — ответ ветерана ВСУ "Ивича"

Ветеран ВСУ и защитник Донецкого аэропорта Дмитрий “Ивич” Вербич в интервью Online.UA объяснил, за что на самом деле украинские воины уважают главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.
Главные тезисы
- Александр Сырский пытается реализовать положительные изменения в армии.
- Украинские воины уважают главнокомандующего за его старания и идейность на пути к эффективным изменениям.
- Во время войны жизнь украинской пехоты остается очень сложной.
- Турели и роботизированные системы могут помогать бойцам на фронте, но человек остается основной эффективной единицей на поле боя
- Украинские мужчины должны найти в себе силу и мотивацию для защиты семей и родины, пока еще есть шанс на победу.
Сырский пытается поспособствовать положительным изменениям в армии
Как отмечает “Ивич”, Александр Сырский действительно делал все возможное, чтобы восстановить справедливость в армии.
Прежде всего речь идет о людях, которые постоянно отсиживались в штабах и даже не догадывались, что такое настоящая война.
Именно главнокомандующий ВСУ потребовал, чтобы они все прошли через передовую. Сырский постоянно настаивал на эффективных реформах в армии, поэтому воины уважают его за старания и идейность.
Несмотря на это, жизнь украинской пехоты до сих пор остается крайне непростой и даже более сложной, чем во времена Первой и Второй мировых войн.
Работы пока не могут заменить бойцов на фронте
По словам ветерана ВСУ, турели и роботизированные системы — сейчас все это только начинается.
Никто в армии не может отрицать тот факт, что человек — все же более эффективная единица на поле боя.
“Ивич” отмечает, что украинские мужчины, которые до сих пор не нашли в себе сил и мотивации, должны наконец их найти, чтобы спасти свои семьи, свою родину.
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