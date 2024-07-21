Зеленський назвав ключову різницю у втратах між ЗСУ та армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав ключову різницю у втратах між ЗСУ та армією РФ

ЗСУ
Джерело:  BBC

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він не має права розкривати втрати Збройних сил України у війні проти РФ, щоб ворог не отримав важливої інформації. Однак президент наголосив, що ворог втрачає набагато більше своїх солдатів, аніж ЗСУ.

Головні тези:

  • Зеленський заявив, що РФ втрачає набагато більше своїх солдатів, ніж Збройні сили України.
  • Це свідчить про різницю у підходах до захисту власних військових.
  • Зеленський підкреслив, що армія РФ не бореться за виживання своїх солдатів, а постійно вдається до “м'ясних штурмів”.

Командування ЗСУ намагається мінімізувати втрати особового складу

Глава держави не приховує, що для нього це дуже болюче питання, яке постійно знаходиться у центр уваги.

Я кожного дня, на жаль, бачу ці зміни і вони не в позитивну сторону. Менше не стає. І я зараз не можу сказати вам цю інформацію, тому що такий момент. Ми не хочемо щоби росіяни знали всю інформацію.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер також додав, що різниця вбитими і пораненими у ЗСУ та армії РФ станом на сьогодні вкрай суттєва.

За словами Володимира Зеленського, якщо у Збройних сил України один вбитий на 6-8 поранених, то у російських окупантів — кожен другий-третій.

Тобто це говорить про те що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають її на полі бою. І тому я не можу порівнювати цей процес зі "скільки ще ми можемо", — наголосив президент України.

Втрати армії РФ станом на 21 липня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 566 710 (+1100) осіб ліквідовано;

танків — 8266 (+9) од.;

бойових броньованих машин — 15 963 (+46) од.;

артилерійських систем — 15 586 (+44) од.;

РСЗВ — 1121 од.;

засоби ППО — 896 (+1) од.;

літаків — 362 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 402 (+52) од.;

крилатих ракет — 2401 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 036 (+68) од.;

спеціальної техніки — 2616 (+9) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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