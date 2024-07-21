Зеленський назвав ключову різницю у втратах між ЗСУ та армією РФ

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він не має права розкривати втрати Збройних сил України у війні проти РФ, щоб ворог не отримав важливої інформації. Однак президент наголосив, що ворог втрачає набагато більше своїх солдатів, аніж ЗСУ.
Головні тези:
- Зеленський заявив, що РФ втрачає набагато більше своїх солдатів, ніж Збройні сили України.
- Це свідчить про різницю у підходах до захисту власних військових.
- Зеленський підкреслив, що армія РФ не бореться за виживання своїх солдатів, а постійно вдається до “м'ясних штурмів”.
Командування ЗСУ намагається мінімізувати втрати особового складу
Глава держави не приховує, що для нього це дуже болюче питання, яке постійно знаходиться у центр уваги.
Український лідер також додав, що різниця вбитими і пораненими у ЗСУ та армії РФ станом на сьогодні вкрай суттєва.
За словами Володимира Зеленського, якщо у Збройних сил України один вбитий на 6-8 поранених, то у російських окупантів — кожен другий-третій.
Втрати армії РФ станом на 21 липня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 566 710 (+1100) осіб ліквідовано;
танків — 8266 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 15 963 (+46) од.;
артилерійських систем — 15 586 (+44) од.;
РСЗВ — 1121 од.;
засоби ППО — 896 (+1) од.;
літаків — 362 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 402 (+52) од.;
крилатих ракет — 2401 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21 036 (+68) од.;
спеціальної техніки — 2616 (+9) од.
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