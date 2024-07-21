Зеленский назвал ключевую разницу в потерях между ВСУ и армией РФ

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он не имеет права раскрывать потери Вооруженных сил Украины в войне против РФ, чтобы враг не получил важную информацию. Однако президент подчеркнул, что враг теряет гораздо больше своих солдат, чем ВСУ.
Главные тезисы
- Зеленский заявил, что РФ теряет гораздо больше своих солдат, чем Вооруженные силы Украины.
- Это свидетельствует о разнице в подходах к защите своих военных.
- Зеленский подчеркнул, что армия РФ не борется за выживание своих солдат, а постоянно прибегает к "мясным штурмам".
Командование ВСУ пытается минимизировать потери личного состава
Глава государства не скрывает, что для него это очень болезненный вопрос, который постоянно находится в центре внимания.
Украинский лидер также добавил, что разница убитыми и ранеными в ВСУ и армии РФ по состоянию на сегодняшний день крайне существенна.
По словам Владимира Зеленского, если у Вооруженных сил Украины один убитый на 6-8 раненых, то у российских оккупантов — каждый второй-третий.
Потери армии РФ по состоянию на 21 июля 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 566 710 (+1100) человек ликвидировано;
танков — 8266 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 15 963 (+46) ед;
артиллерийских систем — 15 586 (+44) ед;
РСЗО — 1121 ед.;
средства ПВО — 896 (+1) ед;
самолетов — 362 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 402 (+52) ед;
крылатых ракет — 2401 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21 036 (+68) ед;
специальной техники — 2616 (+9) ед.
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