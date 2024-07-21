Зеленский назвал ключевую разницу в потерях между ВСУ и армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал ключевую разницу в потерях между ВСУ и армией РФ

ВСУ
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Источник:  BBC

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он не имеет права раскрывать потери Вооруженных сил Украины в войне против РФ, чтобы враг не получил важную информацию. Однако президент подчеркнул, что враг теряет гораздо больше своих солдат, чем ВСУ.

Главные тезисы

  • Зеленский заявил, что РФ теряет гораздо больше своих солдат, чем Вооруженные силы Украины.
  • Это свидетельствует о разнице в подходах к защите своих военных.
  • Зеленский подчеркнул, что армия РФ не борется за выживание своих солдат, а постоянно прибегает к "мясным штурмам".

Командование ВСУ пытается минимизировать потери личного состава

Глава государства не скрывает, что для него это очень болезненный вопрос, который постоянно находится в центре внимания.

Я каждый день, к сожалению, вижу эти изменения, и они не в позитивную сторону. Меньше не становится. И я сейчас не могу сказать вам эту информацию, потому что такой момент. Мы не хотим, чтобы россияне знали всю информацию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер также добавил, что разница убитыми и ранеными в ВСУ и армии РФ по состоянию на сегодняшний день крайне существенна.

По словам Владимира Зеленского, если у Вооруженных сил Украины один убитый на 6-8 раненых, то у российских оккупантов — каждый второй-третий.

То есть это говорит о том, что они не борются за выживание своего человека, они оставляют его на поле боя. И поэтому я не могу сравнивать этот процесс со "сколько мы можем", — подчеркнул президент Украины.

Потери армии РФ по состоянию на 21 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 566 710 (+1100) человек ликвидировано;

танков — 8266 (+9) ед;

боевых бронированных машин — 15 963 (+46) ед;

артиллерийских систем — 15 586 (+44) ед;

РСЗО — 1121 ед.;

средства ПВО — 896 (+1) ед;

самолетов — 362 ед.;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 402 (+52) ед;

крылатых ракет — 2401 ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 036 (+68) ед;

специальной техники — 2616 (+9) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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