ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 20 ББМ и 57 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 20 ББМ и 57 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 20 ББМ и 57 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 568 980 военных.

Главные тезисы

 

  • Согласно данным Генштаба, за сутки уничтожено значительное количество российских захватчиков и военной техники.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, с зафиксированными 155 боевыми столкновениями за последние сутки.
  • Наиболее острые боевые действия происходили на Покровском и Краматорском направлениях, а также в районах Глубокого и Волчанска.
  • Украинские защитники успешно отбивают штурмовые действия противника, удерживая позиции в различных населенных пунктах.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8288 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 16000 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 15694 (+57) ед;

  • РСЗО — 1125 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 901 (+1) ед;

  • самолетов — 361 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12511 (+36) ед;

  • крылатые ракеты — 2401 ед;

  • корабли/катера — 28 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21202 (+64) ед;

  • специальная техника — 2640 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активен на Краматорском направлении.

  • В Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

  • На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

  • На Покровском направлении наши защитники отразили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчье, Яснобродовка, Уманское и Калиновое. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

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