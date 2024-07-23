ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 20 ББМ и 57 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 568 980 военных.
Главные тезисы
- Согласно данным Генштаба, за сутки уничтожено значительное количество российских захватчиков и военной техники.
- Ситуация на фронте остается напряженной, с зафиксированными 155 боевыми столкновениями за последние сутки.
- Наиболее острые боевые действия происходили на Покровском и Краматорском направлениях, а также в районах Глубокого и Волчанска.
- Украинские защитники успешно отбивают штурмовые действия противника, удерживая позиции в различных населенных пунктах.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8288 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 16000 (+20) ед;
артиллерийских систем — 15694 (+57) ед;
РСЗО — 1125 (+2) ед.;
средства ПВО — 901 (+1) ед;
самолетов — 361 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12511 (+36) ед;
крылатые ракеты — 2401 ед;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21202 (+64) ед;
специальная техника — 2640 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активен на Краматорском направлении.
В Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки.
На Покровском направлении наши защитники отразили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчье, Яснобродовка, Уманское и Калиновое. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.
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