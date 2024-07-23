ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 20 ББМ и 57 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 568 980 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8288 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 16000 (+20) ед;

артиллерийских систем — 15694 (+57) ед;

РСЗО — 1125 (+2) ед.;

средства ПВО — 901 (+1) ед;

самолетов — 361 ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12511 (+36) ед;

крылатые ракеты — 2401 ед;

корабли/катера — 28 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 21202 (+64) ед;

специальная техника — 2640 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активен на Краматорском направлении.