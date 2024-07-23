ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 20 ББМ та 57 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 568 980 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 220 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 8288 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 16000 (+20) од.;

артилерійських систем — 15694 (+57) од.;

РСЗВ — 1125 (+2) од.;

засоби ППО — 901 (+1) од.;

літаків — 361 од.;

вертольотів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12511 (+36) од.;

крилаті ракети — 2401 од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21202 (+64) од.;

спеціальна техніка — 2640 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активним на Краматорському напрямку.