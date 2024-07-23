ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 20 ББМ та 57 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 568 980 військових.
Головні тези:
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 568 980 військових, що свідчить про значні втрати ворога.
- На фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку та у районах Краматорського напрямку.
- У районах Глибокого, Вовчанська, Кіндрашівки та інших відбулися активні оборонні дії проти ворожих атак.
- Захисники на Покровському напрямку відбили 43 штурмові дії поблизу населених пунктів, таких як Новоолександрівка, Іванівка, Лозуватське та інші.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 220 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8288 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 16000 (+20) од.;
артилерійських систем — 15694 (+57) од.;
РСЗВ — 1125 (+2) од.;
засоби ППО — 901 (+1) од.;
літаків — 361 од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12511 (+36) од.;
крилаті ракети — 2401 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21202 (+64) од.;
спеціальна техніка — 2640 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активним на Краматорському напрямку.
На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 30 разів в районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.
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