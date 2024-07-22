Міноборони постачає ЗСУ 20 видів легкої автомоторної техніки — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони постачає ЗСУ 20 видів легкої автомоторної техніки — фото

Міноборони України
Багі

Для потреб підрозділів Сил оборони України кодифіковано понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки.

Головні тези:

  • Міноборони постачає ЗСУ понад 20 видів легкої автомоторної техніки від виробників зі США, Азії та Європи.
  • Спеціальна техніка використовується на фронті для розвідки, евакуації поранених та як мобільні вогневі точки.
  • Гідроцикли також входять до переліку цієї техніки для пересування по воді.

ЗСУ користуються багі та мотоциклами

Спеціальну легку автомототехніку Сили оборони використовуватимуть на фронті для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки.

Зазначається, що за 6 місяців 2024 року міністерство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки. До переліку входить продукція відомих виробників всюдихідної легкої автомототехніки зі США, Азії та Європи.

Зокрема серед нових зразків є багі (невеликі легкі автомобілі високої прохідності), мотоцикли з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання, чотири- та шестиколісні квадроцикли та гексацикли. Також для потреб підрозділів Сил оборони кодифіковано гідроцикли — транспорт для пересування по воді.

У Міноборони наголосили, що спектр застосування таких транспортних засобів на фронті є досить широким.

Легкий всюдихідний автомототранспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів в умовах складного рельєфу місцевості та відсутності доріг, для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки.

Техніка для ЗСУ

Що відомо про далекобійні балістичні ракети українського виробництва

Мусієнко зазначив, що оперативно-тактичний комплекс "Точка-У", який залишається на озброєнні України, вже технічно та морально застарів навіть після кількох рівнів модернізації.

Аналітик підкреслив, що наразі Україна має зосередити ресурси та технічні можливості для виробництва багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан”.

Мусієнко нагадав, що Міноборони замовило цей комплекс ще у 2022 році.

Ракета, що використовується на "Сапсані" має дальність польоту до 500 км. До того ракета до "Сапсана" є сучаснішою та складнішою для перехоплення.

Сподіваюсь, ми побачимо ці ракети. На сьогодні вся інформація про долю саме цього компонента ракетної програми не розголошується. Тільки відомо що над цим проєктом працюють.

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