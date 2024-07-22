Минобороны поставляет ВСУ 20 видов легкой автомоторной техники — фото

ВСУ пользуются багги и мотоциклами

Специальная легкая автомототехника Силы обороны будут использоваться на фронте для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или как мобильные огневые точки.

Отмечается, что за 6 месяцев 2024 министерство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины более 20 образцов специальной легкой автомототехники. В список входит продукция известных производителей вездеходной легкой автомототехники из США, Азии и Европы.

Среди новых образцов есть багги (небольшие легкие автомобили высокой проходимости), мотоциклы с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексациклы. Также для нужд подразделений Сил обороны кодифицированы гидроциклы — транспорт для передвижения по воде.

В Минобороны подчеркнули, что спектр применения таких транспортных средств на фронте достаточно широк.

Легкий вездеходный автомототранспорт используется для перемещения личного состава и грузов в условиях сложного рельефа местности и отсутствия дорог, для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или мобильных огневых точек. Поделиться

Техника для ВСУ

Что известно о дальнобойных баллистических ракетах украинского производства.

Мусиенко отметил, что оперативно-тактический комплекс "Точка-У", остающийся на вооружении Украины, уже технически и морально устарел даже после нескольких уровней модернизации.

Аналитик подчеркнул, что Украина должна сосредоточить ресурсы и технические возможности для производства многофункционального ракетного комплекса "Сапсан".

Мусиенко напомнил, что Минобороны заказало этот комплекс еще в 2022 году.

Ракета, используемая на "Сапсане", имеет дальность полета до 500 км. К тому же ракета до "Сапсана" более современная и сложная для перехвата.