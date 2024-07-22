Минобороны поставляет ВСУ 20 видов легкой автомоторной техники — фото

Для нужд подразделений Сил обороны Украины кодифицировано более 20 образцов специальной легкой автомототехники.
Главные тезисы
- Минобороны Украины снабжает ВСУ более 20 видами специальной легкой автомоторной техники для разведки, эвакуации раненых и мобильных огневых точек.
- Специальная техника включает в себя гидроциклы, багги, мотоциклы и другие средства для передвижения по воде и сложной местности.
- Новые образцы техники включают электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания, квадроциклы и гексациклы для широкого спектра задач на фронте.
ВСУ пользуются багги и мотоциклами
Специальная легкая автомототехника Силы обороны будут использоваться на фронте для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или как мобильные огневые точки.
Отмечается, что за 6 месяцев 2024 министерство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины более 20 образцов специальной легкой автомототехники. В список входит продукция известных производителей вездеходной легкой автомототехники из США, Азии и Европы.
Среди новых образцов есть багги (небольшие легкие автомобили высокой проходимости), мотоциклы с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексациклы. Также для нужд подразделений Сил обороны кодифицированы гидроциклы — транспорт для передвижения по воде.
В Минобороны подчеркнули, что спектр применения таких транспортных средств на фронте достаточно широк.
Что известно о дальнобойных баллистических ракетах украинского производства.
Мусиенко отметил, что оперативно-тактический комплекс "Точка-У", остающийся на вооружении Украины, уже технически и морально устарел даже после нескольких уровней модернизации.
Аналитик подчеркнул, что Украина должна сосредоточить ресурсы и технические возможности для производства многофункционального ракетного комплекса "Сапсан".
Мусиенко напомнил, что Минобороны заказало этот комплекс еще в 2022 году.
Ракета, используемая на "Сапсане", имеет дальность полета до 500 км. К тому же ракета до "Сапсана" более современная и сложная для перехвата.
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