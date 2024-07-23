По информации представителей командования ОСУВ "Хортица", украинские военные сбили самолет Су-25 преступной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
Украинские военные успешно сбили два штурмовика Су-25 российских оккупантов в Донецкой области.
Российские оккупанты активно используют авиацию и запрещенное оружие в районе Покровска, но несут значительные потери.
Профессионализм украинских зенитчиков позволил уменьшить авиацию противника и ликвидировать множество самолетов и вертолетов.
Военные подчеркивают тяжесть обороны от авиации и малых групп орков, проводящих постоянные мясные штурмы.
Оккупанты используют ядовитые вещества в боеприпасах, нарушая международные конвенции, что вводит геноцидные методы в боевые действия.
Что известно об уничтожении еще одного Су-25 российских окупантов
Сбитый вражеский самолет Су-25 вместе с другим самолетом пытался атаковать позиции украинских военных в районе Покровска.
По информации командования ОСУВ "Хортица", это уже второй уничтоженный вражеский штурмовик Су-25 оккупационной армии РФ бойцами ОМБ им. генерал-хорунжего Марка Безручко в течение последнего месяца.
Общие авиационные потери врага на 23 июля 2024 года с начала полномасштабной войны против украинского государства таковы: ликвидировано 362 самолета и 326 вертолетов.
Что происходит в районе Покровска на Донетчине
По словам сержанта 109 бригады роты ударных БПЛА Егора Фирсова в эфире телемарафона, в районе Покровская оккупационная армия РФ активно применяет авиацию, производит "мясные штурмы" и использует запрещенное оружие.
Военный отметил, что из-за проблем с прикрытием неба у украинских военных нет эффективной защиты от авиабомб КАБ и ФАБ, которые сбрасывает авиация преступной армии РФ.
Военный также добавил, что преимущество российских оккупантов в районе Покровска остается именно по количеству личного состава и использованию ракет.
Он также добавил, что враг сохраняет преимущество по дальности использования БПЛА.
Он также подтвердил, что оккупанты активно используют боеприпасы с ядовитыми веществами.
Что касается обороны Торецкая, он сказал, что наши защитники держат город, несмотря на то, что там очень тяжело.