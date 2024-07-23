ВСУ сбили Су-25 армии РФ в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ сбили Су-25 армии РФ в Донецкой области — видео

ОСГВ "Хортица"
Поврежденный Су-25 армии РФ
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По информации представителей командования ОСУВ "Хортица", украинские военные сбили самолет Су-25 преступной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно сбили два штурмовика Су-25 российских оккупантов в Донецкой области.
  • Российские оккупанты активно используют авиацию и запрещенное оружие в районе Покровска, но несут значительные потери.
  • Профессионализм украинских зенитчиков позволил уменьшить авиацию противника и ликвидировать множество самолетов и вертолетов.
  • Военные подчеркивают тяжесть обороны от авиации и малых групп орков, проводящих постоянные мясные штурмы.
  • Оккупанты используют ядовитые вещества в боеприпасах, нарушая международные конвенции, что вводит геноцидные методы в боевые действия.

Что известно об уничтожении еще одного Су-25 российских окупантов

Сбитый вражеский самолет Су-25 вместе с другим самолетом пытался атаковать позиции украинских военных в районе Покровска.

По информации командования ОСУВ "Хортица", это уже второй уничтоженный вражеский штурмовик Су-25 оккупационной армии РФ бойцами ОМБ им. генерал-хорунжего Марка Безручко в течение последнего месяца.

Благодаря точности и профессионализму наших зенитчиков сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет – на штурмовик Су-25. "Покровский треугольник" для российской авиации, - подчеркивается в сообщении ОСУВ "Хортица".

Общие авиационные потери врага на 23 июля 2024 года с начала полномасштабной войны против украинского государства таковы: ликвидировано 362 самолета и 326 вертолетов.

Что происходит в районе Покровска на Донетчине

По словам сержанта 109 бригады роты ударных БПЛА Егора Фирсова в эфире телемарафона, в районе Покровская оккупационная армия РФ активно применяет авиацию, производит "мясные штурмы" и использует запрещенное оружие.

Сложно, потому что враг использует все, начиная от авиации, авиабомб. И постоянные мясные штурмы малыми группами… Но враг несет огромные потери. Через каждые 50 метров на любой дороге на 10-15 км вглубь оккупированных территорий уничтожена какая-нибудь техника врага. То ли просто авто, то ли "Урал", то ли "Град", то ли танк. Просто куча сожженного металлолома. И я думаю, что это существенно бьет по силам врага, – объясняет Фирсов.

Военный отметил, что из-за проблем с прикрытием неба у украинских военных нет эффективной защиты от авиабомб КАБ и ФАБ, которые сбрасывает авиация преступной армии РФ.

И тяжело потому, что идут постоянные штурмы малыми группами – 5, 7, 10 орков. По ним трудно попасть дроном, потому что когда слышат звук сразу в россыпную, - объясняет Фирсов.

Военный также добавил, что преимущество российских оккупантов в районе Покровска остается именно по количеству личного состава и использованию ракет.

Мирноград, Покровск – они пытаются нащупать наши тыловые позиции, но им это не удается и лупят они как всегда этим геноцидным способом – по домам обычных гражданских людей, по многоэтажкам, - отмечает Фирсов.

Он также добавил, что враг сохраняет преимущество по дальности использования БПЛА.

То есть дроны типа Ланцет, Зал – они у них более дальнобойные, могут залетать на 30-50 км. Эти дроны более устойчивы к РЭБ. Поэтому в этом есть преимущество. Но поверьте, в FPV-дронах мы на голову выше их лучших подразделений. Летаем легко почти на окраине Донецка. Есть там развязка Ясиноватая-Авдеевка-Донецк, мы туда залетаем и обязательно находим что-нибудь интересное, условно "Урал", или танк, или что-то другое. Они думают, что это тыл и в 25 км от линии фронта можно чувствовать себя безопасно, но мы делаем так, чтобы они себя безопасно не чувствовали и у них там постоянно были проблемы, – отмечает Фирсов.

Он также подтвердил, что оккупанты активно используют боеприпасы с ядовитыми веществами.

Фиксируются следующие случаи. Враг использует все что угодно, в том числе оружие, которое уже давно запрещено разными конвенциями, содержащее ядовитые вещества – газы, такие обломочки – они крошечные, как иголочки и когда разлетаются, то наносят поражение по всему телу. Человек, получивший это поражение истекает кровью. Остановить кровотечение почти невозможно, – подчеркнул военный.

Что касается обороны Торецкая, он сказал, что наши защитники держат город, несмотря на то, что там очень тяжело.

Это от нас неподалеку. Торецк как и Авдеевка, Нью-Йорк, как и любой город имеет ряд определенных характеристик, позволяющих держать оборону, в отличие от открытого поля, где трудно качественно окопаться. Защищающие собратья держатся и делают все зависящее от себя, чтобы Торецк выстоял, - отметил Фирсов.

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