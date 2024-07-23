По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрия Федоренко, украинские военные противодействуют попыткам ВРГ "прощупать" оборону ВСУ в районах Волчанска и Липцев для проведения нового наступления.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ противостоят попыткам армии РФ начать новое наступление на Харьковщине.
- Российские оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике, но продолжают наступление.
- Украинская армия проводит успешные боевые операции по недопущению пересечения границы и уничтожению российской техники.
- Критическое значение имеет удержание Волчанска и Липцев для предотвращения усиления врага.
- Украинские военные успешно выбивают противника с позиций и надежно удерживают их, приближая ситуацию к стабилизации.
Что происходит на Харьковщине
Федоренко отметил, что украинские военные проводят боевую работу по недопущению пересечения государственной границы в Харьковской области ДРГ оккупационной армии РФ.
Военный подчеркнул, что ДРГ российских окупантов пытаются выяснить, какая ситуация на направлениях фронта вдоль линии границы на Харьковщине, где пока не ведутся боевые действия.
При этом Федоренко добавил, что российские оккупанты взимают дополнительные силы в районы Волчанска и Липцев.
Он отметил, что украинским военным критически важно не допустить дальнейшего усиления врага в Волчанске и при возможности выбить оккупантов из города.
Что известно о свежих потерях армии РФ в Харьковской области
Федоренко также подтвердил, что украинским военным удалось поразить новейшую российскую колесную САУ 2С43 "Мальва".
Он подчеркнул, что ситуация в зоне боевых действий на Харьковщине характеризуется высокой интенсивностью.
Российские оккупанты несут многочисленные потери в живой силе и технике, однако за счет резервов продолжают уже проваленное наступление.