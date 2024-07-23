По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрия Федоренко, украинские военные противодействуют попыткам ВРГ "прощупать" оборону ВСУ в районах Волчанска и Липцев для проведения нового наступления.

Что происходит на Харьковщине

Федоренко отметил, что украинские военные проводят боевую работу по недопущению пересечения государственной границы в Харьковской области ДРГ оккупационной армии РФ.

Военный подчеркнул, что ДРГ российских окупантов пытаются выяснить, какая ситуация на направлениях фронта вдоль линии границы на Харьковщине, где пока не ведутся боевые действия.

При этом Федоренко добавил, что российские оккупанты взимают дополнительные силы в районы Волчанска и Липцев.

Противнику нужен Волчанск для того, чтобы сформировать плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки, который держит Купянск. Для чего нужны противнику Липке? Чтобы максимально подойти к административным границам города Харькова. Когда противник подтянет ствольную артиллерию, а также системы реактивного огня, то он сможет достаточно эффективно наносить огневое поражение, за счет ствольной артиллерии, по городу Харькову, что приведет к тотальному террору и усилит определенные позиции РФ в достижении тех или иных дивидендов с нашими партнерами. - объясняет командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес". Поделиться

Военный ВСУ

Он отметил, что украинским военным критически важно не допустить дальнейшего усиления врага в Волчанске и при возможности выбить оккупантов из города.

Что известно о свежих потерях армии РФ в Харьковской области

Федоренко также подтвердил, что украинским военным удалось поразить новейшую российскую колесную САУ 2С43 "Мальва".

К сожалению, не удалось ее сжечь точно, но то, что она существенно повреждена, благодаря разведываемой информации, мы точно знаем, - заверил военный. Поделиться

Он подчеркнул, что ситуация в зоне боевых действий на Харьковщине характеризуется высокой интенсивностью.

Российские оккупанты несут многочисленные потери в живой силе и технике, однако за счет резервов продолжают уже проваленное наступление.