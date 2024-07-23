ВСУ уже противодействуют попыткам армии РФ начать новое наступление на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уже противодействуют попыткам армии РФ начать новое наступление на Харьковщине

РСЗО ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрия Федоренко, украинские военные противодействуют попыткам ВРГ "прощупать" оборону ВСУ в районах Волчанска и Липцев для проведения нового наступления.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ противостоят попыткам армии РФ начать новое наступление на Харьковщине.
  • Российские оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике, но продолжают наступление.
  • Украинская армия проводит успешные боевые операции по недопущению пересечения границы и уничтожению российской техники.
  • Критическое значение имеет удержание Волчанска и Липцев для предотвращения усиления врага.
  • Украинские военные успешно выбивают противника с позиций и надежно удерживают их, приближая ситуацию к стабилизации.

Что происходит на Харьковщине

Федоренко отметил, что украинские военные проводят боевую работу по недопущению пересечения государственной границы в Харьковской области ДРГ оккупационной армии РФ.

Военный подчеркнул, что ДРГ российских окупантов пытаются выяснить, какая ситуация на направлениях фронта вдоль линии границы на Харьковщине, где пока не ведутся боевые действия.

При этом Федоренко добавил, что российские оккупанты взимают дополнительные силы в районы Волчанска и Липцев.

Противнику нужен Волчанск для того, чтобы сформировать плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки, который держит Купянск. Для чего нужны противнику Липке? Чтобы максимально подойти к административным границам города Харькова. Когда противник подтянет ствольную артиллерию, а также системы реактивного огня, то он сможет достаточно эффективно наносить огневое поражение, за счет ствольной артиллерии, по городу Харькову, что приведет к тотальному террору и усилит определенные позиции РФ в достижении тех или иных дивидендов с нашими партнерами. - объясняет командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес".

ВСУ противодействуют попыткам армии РФ начать новое наступление на Харьковщине
Военный ВСУ

Он отметил, что украинским военным критически важно не допустить дальнейшего усиления врага в Волчанске и при возможности выбить оккупантов из города.

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Федоренко также подтвердил, что украинским военным удалось поразить новейшую российскую колесную САУ 2С43 "Мальва".

К сожалению, не удалось ее сжечь точно, но то, что она существенно повреждена, благодаря разведываемой информации, мы точно знаем, - заверил военный.

Он подчеркнул, что ситуация в зоне боевых действий на Харьковщине характеризуется высокой интенсивностью.

Российские оккупанты несут многочисленные потери в живой силе и технике, однако за счет резервов продолжают уже проваленное наступление.

Но Силы обороны виртуозно выполняют свою работу, потому что противник там успехов не имеет. Также проведен ряд операций, которые позволили выбить противника из определенного количества позиций и сейчас их надежно удержать. Ситуация близка к стабилизации, то есть Силы обороны сражаются в полный рост для того, чтобы можно было так сказать, - отметил Федоренко.

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