За словами командира батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ Юрія Федоренка, українські військові протидіють спробам ДРГ “промацати” оборону ЗСУ у районах Вовчанська та Липців для проведення нового наступу.

Що відбувається на Харківщині

Федоренко зазначив, що українські військові проводять бойову роботу з недопущення перетину державного кордону на Харківщині ДРГ окупаційної армії РФ.

Військовий підкреслив, що ДРГ російських окупантів намагаються з’ясувати, яка ситуація на напрямках фронту уздовж лінії кордону на Харківщині, де наразі не ведуться бойові дії.

При цьому Федоренко додав, що російські окупанти стягують додаткові сили в райони Вовчанська та Липців.

Противнику потрібен Вовчанськ для того, щоб сформувати плацдарм для подальшого просування в тил нашому угрупування, який тримає Куп’янськ. Для чого потрібні противнику Липці? Щоб максимально підійти до адміністративних меж міста Харкова. Коли противник підтягне ствольну артилерію, а також системи реактивного вогню, то він зможе достатньо ефективно наносити вогневе ураження, за рахунок ствольної артилерії, по місту Харкову, що призведе до тотального терору і посилить певні позиції РФ в досягненні тих чи інших дивідендів з нашими партнерами, - пояснює командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес". Поширити

Військовий ЗСУ

Він зазначив, що українським військовим критично важливо не допустити подальшого посилення ворога у Вовчанську і за можливості вибити окупантів з міста.

Що відомо про свіжі втрати армії РФ на Харківщині

Федоренко також підтвердив, що українським військовим вдалось вразити новітню російську колісну САУ 2С43 "Мальва".

На жаль, не вдалося її спалити достеменно, але те, що вона суттєво пошкоджена, завдяки розвідуванійї інформації, ми точно знаємо, - запевнив військовий. Поширити

Він підкреслив, що наразі ситуація у зоні бойових дій на Харківщині характеризується високою інтенсивністю.

Російські окупанти несуть численні втрати у живій силі та техніці, однак за рахунок резервів продовжують вже провалений наступ.