За словами командира батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ Юрія Федоренка, українські військові протидіють спробам ДРГ “промацати” оборону ЗСУ у районах Вовчанська та Липців для проведення нового наступу.
Головні тези:
- ЗСУ успішно відбивають спроби армії РФ почати новий наступ на Харківщині.
- Українські військові здійснюють бойові операції з недопущення перетину державного кордону та знищують новітню російську техніку.
- Федоренко підкреслює критичне значення утримання Вовчанська та Липців для запобігання подальшому посиленню ворога.
- Українські військові виконують операції, що дозволяють вибити противника з певних позицій та успішно утримувати їх.
- Ситуація в зоні бойових дій на Харківщині характеризується високою інтенсивністю, проте Сили оборони виявляються ефективними у своїх діях.
Що відбувається на Харківщині
Федоренко зазначив, що українські військові проводять бойову роботу з недопущення перетину державного кордону на Харківщині ДРГ окупаційної армії РФ.
Військовий підкреслив, що ДРГ російських окупантів намагаються з’ясувати, яка ситуація на напрямках фронту уздовж лінії кордону на Харківщині, де наразі не ведуться бойові дії.
При цьому Федоренко додав, що російські окупанти стягують додаткові сили в райони Вовчанська та Липців.
Він зазначив, що українським військовим критично важливо не допустити подальшого посилення ворога у Вовчанську і за можливості вибити окупантів з міста.
Що відомо про свіжі втрати армії РФ на Харківщині
Федоренко також підтвердив, що українським військовим вдалось вразити новітню російську колісну САУ 2С43 "Мальва".
Він підкреслив, що наразі ситуація у зоні бойових дій на Харківщині характеризується високою інтенсивністю.
Російські окупанти несуть численні втрати у живій силі та техніці, однак за рахунок резервів продовжують вже провалений наступ.