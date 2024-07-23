Ми вже сприймаємо як належно, що можливо не дрони, а власне далекобійне ракетне озброєння б'є по території РФ. Чому говорю про далекобійні ракети? Тому що окупаційна адміністрація РФ заявляє, що уражено машинне відділення великого порома довжиною корпусу понад 100 метрів, яке може перевозити залізничні вагони. Машинне відділення на такому судні - це занадто великий сегмент, щоб його можна було підбити навіть кількома безпілотниками. Виглядає так, що туди прилетіла ракета, - пояснює аналітик.