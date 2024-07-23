Генштаб ЗСУ заявив про ураження порому "Славянин" у порту Кавказ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ заявив про ураження порому "Славянин" у порту Кавказ

Генштаб ЗСУ
Удари ЗСУ по порту Кавказ

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові пошкодили пором "Славянин"  у порту країни-агресорки Росії “Кавказ”. 

Головні тези:

  • Українські військові завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому “Славянин” у порту “Кавказ”.
  • За словами аналітика, армія РФ помилилась, вважаючи що зупинила українську ракетніу програму.
  • Пороми в порту “Кавказ” використовувалися для військових цілей.
  • Російські окупанти можуть далі робити помилки у визначенні об'єктів для ударів, що свідчить про їхню некомпетентність у стратегічному плануванні.

Що відомо про атаку по порту Кавказ

Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому "Славянин". Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" - третій і останній залізничний паром, який рф мали у зазначеному регіоні, - зазначається у повідомленні Генштабу.

Що кажуть аналітики стосовно атаки дронів на порт Кавказ

За словами військового експерта Defense Express Івана Киричевського в ефірі "Еспресо", окупаційна армія РФ дуже помилилась, вважаючи, що завадали розвитку української ракетної програми.

Ми вже сприймаємо як належно, що можливо не дрони, а власне далекобійне ракетне озброєння б'є по території РФ. Чому говорю про далекобійні ракети? Тому що окупаційна адміністрація РФ заявляє, що уражено машинне відділення великого порома довжиною корпусу понад 100 метрів, яке може перевозити залізничні вагони. Машинне відділення на такому судні - це занадто великий сегмент, щоб його можна було підбити навіть кількома безпілотниками. Виглядає так, що туди прилетіла ракета, - пояснює аналітик.

За його словами, під атаку українських військових потрапила поромна переправа "Крим-Кавказ". 

Допоки росіяни не ввели в дію Кримський міст, то саме на поромній переправі лежала повна мілітаризація Кримського півострова. Наразі росіяни військову логістику та логістику перевезення вибухонебезпечних матеріалів переклали на ці пороми, - наголошує Киричевський.

Він наголосив, що російські окупанти теж можуть мати стратегічні вразливості. 

Коли у грудні 2023 року росіяни били ракетами по нашому військово-промисловому комплексу, то сподівалися, що зробили все, щоб подібних ударів по їхніх об'єктах не було, але вони прорахувалися. Думаю, що незабаром Генштаб офіційно підтвердить, наскільки добряче росіяни прорахувалися, думаючи, що ушкодили нам ракетну програму. Нехай помиляються й далі, - зазначив аналітик.

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