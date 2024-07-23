За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові пошкодили пором "Славянин" у порту країни-агресорки Росії “Кавказ”.
Головні тези:
- Українські військові завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому “Славянин” у порту “Кавказ”.
- За словами аналітика, армія РФ помилилась, вважаючи що зупинила українську ракетніу програму.
- Пороми в порту “Кавказ” використовувалися для військових цілей.
- Російські окупанти можуть далі робити помилки у визначенні об'єктів для ударів, що свідчить про їхню некомпетентність у стратегічному плануванні.
Що відомо про атаку по порту Кавказ
Що кажуть аналітики стосовно атаки дронів на порт Кавказ
За словами військового експерта Defense Express Івана Киричевського в ефірі "Еспресо", окупаційна армія РФ дуже помилилась, вважаючи, що завадали розвитку української ракетної програми.
За його словами, під атаку українських військових потрапила поромна переправа "Крим-Кавказ".
Він наголосив, що російські окупанти теж можуть мати стратегічні вразливості.
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