Мы уже воспринимаем как должное, что возможно не дроны, а собственно дальнобойное ракетное вооружение бьет по территории РФ. Почему говорю о дальнобойных ракетах? Потому что оккупационная администрация РФ заявляет, что поражено машинное отделение большого парома длиной корпуса более 100 метров, которое может перевозить железнодорожные вагоны. Машинное отделение на таком судне – это слишком большой сегмент, чтобы его можно было подбить даже несколькими беспилотниками. Выглядит так, что туда прилетела ракета, – объясняет аналитик.