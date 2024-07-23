По информации Генштаба ВСУ, украинские военные повредили паром "Славянин" в порту страны-агрессора России "Кавказ".
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли существенные повреждения вражескому парому “Славянин” в порту “Кавказ”.
- Аналитики утверждают, что армия РФ ошиблась, думая, что помешала развитию украинской ракетной программы, и обсуждают стратегические уязвимости оккупантов.
- Под атаку попала паромная переправа “Крым-Кавказ”.
- Украинские военные продемонстрировали способность поражать важные военные объекты врага, выявляя его некомпетентность в стратегическом планировании.
- Инцидент с паромом “Славянин” в порту “Кавказ” подчеркивает наличие слабостей в обороне РФ и побуждает к дальнейшему развитию оборонных стратегий со стороны Украины.
Что известно об атаке по порту Кавказ
Что говорят аналитики по поводу атаки дронов на порт Кавказ
По словам военного эксперта Defense Express Ивана Киричевского в эфире "Эспрессо", оккупационная армия РФ очень ошиблась, считая, что помешали развитию украинской ракетной программы.
По его словам, под атаку украинских военных попала паромная переправа "Крым-Кавказ".
Он подчеркнул, что российские оккупанты тоже могут иметь стратегические уязвимости.
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