Генштаб ВСУ заявил о повреждении парома "Славянин" в порту Кавказ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ заявил о повреждении парома "Славянин" в порту Кавказ

Генштаб ВСУ
Удары ВСУ по порту Кавказ
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По информации Генштаба ВСУ, украинские военные повредили паром "Славянин" в порту страны-агрессора России "Кавказ".

Главные тезисы

  • Украинские военные нанесли существенные повреждения вражескому парому “Славянин” в порту “Кавказ”.
  • Аналитики утверждают, что армия РФ ошиблась, думая, что помешала развитию украинской ракетной программы, и обсуждают стратегические уязвимости оккупантов.
  • Под атаку попала паромная переправа “Крым-Кавказ”.
  • Украинские военные продемонстрировали способность поражать важные военные объекты врага, выявляя его некомпетентность в стратегическом планировании.
  • Инцидент с паромом “Славянин” в порту “Кавказ” подчеркивает наличие слабостей в обороне РФ и побуждает к дальнейшему развитию оборонных стратегий со стороны Украины.

Что известно об атаке по порту Кавказ

Сегодня группировки сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин". Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. "Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имел в указанном регионе, - отмечается в сообщении Генштаба.

Что говорят аналитики по поводу атаки дронов на порт Кавказ

По словам военного эксперта Defense Express Ивана Киричевского в эфире "Эспрессо", оккупационная армия РФ очень ошиблась, считая, что помешали развитию украинской ракетной программы.

Мы уже воспринимаем как должное, что возможно не дроны, а собственно дальнобойное ракетное вооружение бьет по территории РФ. Почему говорю о дальнобойных ракетах? Потому что оккупационная администрация РФ заявляет, что поражено машинное отделение большого парома длиной корпуса более 100 метров, которое может перевозить железнодорожные вагоны. Машинное отделение на таком судне – это слишком большой сегмент, чтобы его можно было подбить даже несколькими беспилотниками. Выглядит так, что туда прилетела ракета, – объясняет аналитик.

По его словам, под атаку украинских военных попала паромная переправа "Крым-Кавказ".

Пока россияне не ввели в действие Крымский мост, именно на паромной переправе лежала полная милитаризация Крымского полуострова. В настоящее время россияне военную логистику и логистику перевозки взрывоопасных материалов перевели на эти паромы, - отмечает Киричевский.

Он подчеркнул, что российские оккупанты тоже могут иметь стратегические уязвимости.

Когда в декабре 2023 года россияне били ракетами по нашему военно-промышленному комплексу, то надеялись, что сделали все, чтобы подобных ударов по их объектам не было, но они просчитались. Думаю, что вскоре Генштаб официально подтвердит, насколько изрядно россияне просчитались, думая, что повредили нам ракетную программу. Пусть ошибаются и дальше, – отметил аналитик.

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