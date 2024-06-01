Андрющенко назвал ключевые последствия удара по нефтебазе порта "Кавказ"
Категория
Украина
Дата публикации

Андрющенко назвал ключевые последствия удара по нефтебазе порта "Кавказ"

Удар по нефтебазе "Кавказ"
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Источник:  24 канал

По словам советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя, Петра Андрющенко, удар украинских военных по нефтебазе порта "Кавказ" будет иметь негативные последствия как для экономики страны-агрессорки, так и для захватнической российской армии.

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Андрющенко отметил, что удары были нанесены ракетами украинского производства, что свидетельствует о развитии способностей и соответствующего потенциала Украины.

При этом в России официально засекретили информацию о производстве топлива.

Андрющенко подчеркнул, что удары по нефтебазе на территории порта "Кавказ" приведут к еще большему росту цен на топливо в стране-агрессоре и ударят по экономике.

Кроме того, по его словам, это значительно увеличит дефицит топлива в России.

Дефицит топлива, как отмечает советник мэра оккупированного Россией Мариуполя, ударит по боевым возможностям преступной армии РФ, использующей горючее из российских НПЗ.

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Андрющенко также отметил, что это заставит российских окупантов искать новые способы защиты для собственных НПЗ и мест хранения топлива.

Он отметил, что нефтебаза "Кавказ" является пятой по размерам и объемам переработки и хранения горючего и нефтепродуктов в России.

Сейчас россияне загнали на нефтебазу танкер для того, чтобы скачивать все, что там осталось. Возможно, еще очередной "Нептун" туда приедет, потому что наши глаза "разъехались" по всем НПЗ, поэтому будет им всем весело, — подчеркнул Андрющенко.

Он также добавил, что закрытие россиянами информации о производстве и продаже нефтепродуктов внутри страны свидетельствует о большой проблеме с производством топлива и горюче-смазочных материалов.

В конце лета мы увидим логистические проблемы со снабжением топлива на линию фронта и с привлечением тяжелой техники во время боевых действий, — прогнозирует Андрющенко.

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