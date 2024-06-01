За словами радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя, Петра Андрющенка, удар українських військових по нафтобазі порту “Кавказ” матиме негативні наслідки як для економіки країни-агресорки, так і для загарбницької російської армії.

Як по Росії вдарить ураження нафтобази порту “Кавказ”

Андрющенко зазначив, що ударів було завдано ракетами українського виробництва, що свідчить про розвиток спроможностей та відповідного потенціалу України.

При цьому в Росії офіційно засекретили інформацію щодо виробництва палива.

Андрющенко підкреслив, що удари по нафтобазі на території порту “Кавказ” призведуть до ще більшого зростання цін на пальне у країні-агресорці та вдарять по економіці.

Окрім цього, за його словами, це значно збільшить дефіцит пального у Росії.

Дефіцит палива, як зазначає радник мера окупованого Росією Маріуполя, вдарить по бойових спроможностях злочинної армії РФ, яка використовує пальне з російських НПЗ.

Як удар по нафтобазі “Кавказ” вплине на дії окупаційної армії РФ в Україні

Андрющенко також зазначив, що це змусить російських окупантів шуканти нові способи захисту для власних НПЗ та місць зберігання палива.

Він зазначив, що нафтобаза “Кавказ” є п’ятою за розмірами та обсягами переробки і зберігання пального і нафтопродуктів в Росії.

Зараз росіяни загнали на нафтобазу танкер для того, щоб викачувати все, що там залишилось. Можливо ще черговий "Нептун" туди завітає, тому що наші очі "роз'їхались" по всіх НПЗ, тому буде їм всім весело, — підкреслив Андрющенко. Поширити

Він також додав, що закриття росіянами інформації щодо виробництва і продажу нафтопродуктів в середині країни свідчить про велику проблему з виробництвом палива та паливно-мастильних матеріалів.