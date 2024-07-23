Дроны атаковали паром РФ в порту "Кавказ" — возник пожар

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил, что 23 июля беспилотники атаковали паромное судно россиян в порту "Кавказ".

Что известно об атаке судна РФ

Как сообщил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ".

Он утверждает, что атаку якобы совершили украинские БПЛА, после чего произошло возгорание.

Российский губернатор сообщил, что в настоящее время пожар локализован, на месте работают экстренные службы.

По данным Кондратьева, также среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибшие.

Напомним, в ночь на 31 мая в Краснодарском крае России раздалась серия взрывов, тогда также сообщалось, что горит порт "Кавказ" на полуострове Чушка. Позже журналисты "Схем" опубликовала спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия ракетных ударов 31 мая по территории порта "Кавказ" у Керчи во временно оккупированном Крыму.

Что известно об атаке дронов на Севастополь 23 июля

Как сообщил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в районе Северной стороны и Фиолента над акваторией "уничтожено" более 15 беспилотников.

Обломки от одного БПЛА упали в одном из обществ владельцев недвижимости (ТВН), разбиты стекла грузового автомобиля.

Обломки второго беспилотника упали возле дома в районе другого ТВН.

По словам окупантов, никакие объекты в городе не пострадали.