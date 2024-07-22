ГУР дронами поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР дронами поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ — видео

ГУР дронами поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ — видео
Читати українською
Источник:  online.ua

В результате операции ГУР МОУ в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в г. Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар. Об этом сообщают источники Online.UA в военной разведке.

Главные тезисы

  • Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарский край, вызвав пожар.
  • Инфраструктура НПЗ пострадала от атаки, ущерб военно-промышленного комплекса уточняется.
  • Туапсинский нефтеперерабатывающий завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом ПАО "Роснефть"
  • Около 90% продукции завода направляется на экспорт, НПЗ входит в состав 'Роснефть' и имеет мощность около 12 млн тонн в год.

ГУР беспилотниками нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае РФ

Как сообщают источники Online.UA в военной разведке, БПЛА в небе над Туапсе было зафиксировано около 3:30 по местному времени.

По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки вражеское ПВО пыталось сбить сразу четыре дрона-камикадзе. Позже около 6:25 в районе НПЗ произошли еще по меньшей мере два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

Фото — росСМИ
Фото — росСМИ

В целом сообщается по крайней мере о 8 БПЛА, атаковавших НПЗ. Как отмечает пропагандистское СМИ «Russia Today», в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.

Фото — росСМИ

Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессорки в настоящее время уточняется.

Что известно о Туапсинском НПЗ

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 млн тонн в год.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ поразили дронами нефтебазу под Ростовом — источники
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР нанесли удары по местам базирования российских оккупантов
ГУР
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали нефтебазу в Туапсе и военный аэродром в Морозовске РФ — видео
Дроны атаковали нефтебазу в Туапсе и военный аэродром в Морозовске РФ — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?