ГУР дронами поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ — видео

В результате операции ГУР МОУ в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в г. Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар. Об этом сообщают источники Online.UA в военной разведке.

ГУР беспилотниками нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае РФ

Как сообщают источники Online.UA в военной разведке, БПЛА в небе над Туапсе было зафиксировано около 3:30 по местному времени.

По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки вражеское ПВО пыталось сбить сразу четыре дрона-камикадзе. Позже около 6:25 в районе НПЗ произошли еще по меньшей мере два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

Фото — росСМИ

Фото — росСМИ

В целом сообщается по крайней мере о 8 БПЛА, атаковавших НПЗ. Как отмечает пропагандистское СМИ «Russia Today», в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.

Фото — росСМИ

Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессорки в настоящее время уточняется.

Что известно о Туапсинском НПЗ

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 млн тонн в год.