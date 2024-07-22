ГУР дронами поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ — видео

В результате операции ГУР МОУ в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в г. Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар. Об этом сообщают источники Online.UA в военной разведке.
Главные тезисы
- Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарский край, вызвав пожар.
- Инфраструктура НПЗ пострадала от атаки, ущерб военно-промышленного комплекса уточняется.
- Туапсинский нефтеперерабатывающий завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом ПАО "Роснефть"
- Около 90% продукции завода направляется на экспорт, НПЗ входит в состав 'Роснефть' и имеет мощность около 12 млн тонн в год.
ГУР беспилотниками нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае РФ
Как сообщают источники Online.UA в военной разведке, БПЛА в небе над Туапсе было зафиксировано около 3:30 по местному времени.
По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки вражеское ПВО пыталось сбить сразу четыре дрона-камикадзе. Позже около 6:25 в районе НПЗ произошли еще по меньшей мере два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.
В целом сообщается по крайней мере о 8 БПЛА, атаковавших НПЗ. Как отмечает пропагандистское СМИ «Russia Today», в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.
Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессорки в настоящее время уточняется.
Что известно о Туапсинском НПЗ
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО «РН-Туапсинский НПЗ».
Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе".
Около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 млн тонн в год.
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