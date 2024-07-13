СБУ поразили дронами нефтебазу под Ростовом — источники

В ночь на 13 июля дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области Российской Федерации. Об этом сообщают компетентные источники.
Главные тезисы
- СБУ совершила атаку на нефтебазу в Ростовской области при помощи дронов, что привело к сильному пожару и значительному ущербу для российского энергетического комплекса.
- Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против России, направленные на сокращение переработки нефти и доходов страны.
- Атака на нефтебазу в Ростовской области не привела к жертвам среди персонала, однако вызвала значительный пожар.
- Эта атака стала одной из многих успешных ударов дронов СБУ по нефтебазам и НПЗ в России, что оказывает серьезное воздействие на энергетический сектор страны.
Атака СБУ на нефтебазу в Ростовской области: что известно
По данным источников, минувшая ночь оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Ростовской области. Дроны СБУ атаковали объект, где хранились разные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.
Ночью в Ростовской области раздался громкий взрыв, после чего начался сильный пожар.
Для тушения пожара россияне привлекли около полусотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен самый высокий ранг сложности.
Атака на нефтебазу в Ростовской области
В Ростовской области рано утром 13 июля из-за удара беспилотников произошел пожар на нефтебазе.
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