СБУ поразили дронами нефтебазу под Ростовом — источники
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СБУ поразили дронами нефтебазу под Ростовом — источники

Дрон
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Источник:  online.ua

В ночь на 13 июля дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области Российской Федерации. Об этом сообщают компетентные источники.

Главные тезисы

  • СБУ совершила атаку на нефтебазу в Ростовской области при помощи дронов, что привело к сильному пожару и значительному ущербу для российского энергетического комплекса.
  • Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против России, направленные на сокращение переработки нефти и доходов страны.
  • Атака на нефтебазу в Ростовской области не привела к жертвам среди персонала, однако вызвала значительный пожар.
  • Эта атака стала одной из многих успешных ударов дронов СБУ по нефтебазам и НПЗ в России, что оказывает серьезное воздействие на энергетический сектор страны.

Атака СБУ на нефтебазу в Ростовской области: что известно

По данным источников, минувшая ночь оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Ростовской области. Дроны СБУ атаковали объект, где хранились разные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

Ночью в Ростовской области раздался громкий взрыв, после чего начался сильный пожар.

Для тушения пожара россияне привлекли около полусотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен самый высокий ранг сложности.

Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, работающего на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили переработку и доходы РФ. И эти санкции будут только увеличиваться.

Атака на нефтебазу в Ростовской области

В Ростовской области рано утром 13 июля из-за удара беспилотников произошел пожар на нефтебазе.

Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошла вспышка на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоено 3 ранга. На месте работали пожарные расчеты, привлечены 49 человек и 14 единиц техники.

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