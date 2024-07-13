СБУ поразили дронами нефтебазу под Ростовом — источники

Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, работающего на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили переработку и доходы РФ. И эти санкции будут только увеличиваться.