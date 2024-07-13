СБУ дронами уразили нафтобазу під Ростовом — джерела
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СБУ дронами уразили нафтобазу під Ростовом — джерела

Дрон
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Джерело:  online.ua

У ніч проти 13 липня дрони Служби безпеки України атакували нафтобазу з пальним в Ростовській області Російської Федерації. Про це повідомляють компетентні джерела.

Головні тези:

  • СБУ дронами здійснило атаку на нафтобазу у Ростовській області, де зберігався бензин та дизельне паливо.
  • У результаті атаки сталася сильна пожежа, яку гасили майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки.
  • Точкові економічні санкції, запроваджені дронами СБУ, значно ушкодили російський енергетичний комплекс та нафтопереробку.
  • Атака на нафтобазу у Ростовській області спричинила значний збиток, хоча загиблих та постраждалих не було.

Атака СБУ на нафтобазу у Ростовській області: що відомо

За даними джерел, минула ніч виявилася дуже спекотною для російської нафтобази в Ростовській області. Дрони СБУ атакували об‘єкт, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.

Вночі в Ростовській області пролунав гучний вибух після чого розпочалася сильна пожежа.

Для гасіння пожежі росіяни залучили майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності.

Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи РФ. І ці санкції будуть тільки збільшуватись.

Атака на нафтобазу у Ростовській області

У Ростовській області рано-вранці 13 липня через удар безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.

Близько 04:00 внаслідок атаки БПЛА стався спалах на нафтобазі у Цимлянському районі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пожежі присвоєно 3 ранг. На місці працювали пожежні розрахунки, залучено 49 осіб та 14 одиниць техніки.

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