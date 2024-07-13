СБУ дронами уразили нафтобазу під Ростовом — джерела

Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи РФ. І ці санкції будуть тільки збільшуватись.