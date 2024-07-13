СБУ дронами уразили нафтобазу під Ростовом — джерела

У ніч проти 13 липня дрони Служби безпеки України атакували нафтобазу з пальним в Ростовській області Російської Федерації. Про це повідомляють компетентні джерела.
Головні тези:
- СБУ дронами здійснило атаку на нафтобазу у Ростовській області, де зберігався бензин та дизельне паливо.
- У результаті атаки сталася сильна пожежа, яку гасили майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки.
- Точкові економічні санкції, запроваджені дронами СБУ, значно ушкодили російський енергетичний комплекс та нафтопереробку.
- Атака на нафтобазу у Ростовській області спричинила значний збиток, хоча загиблих та постраждалих не було.
Атака СБУ на нафтобазу у Ростовській області: що відомо
За даними джерел, минула ніч виявилася дуже спекотною для російської нафтобази в Ростовській області. Дрони СБУ атакували об‘єкт, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.
Вночі в Ростовській області пролунав гучний вибух після чого розпочалася сильна пожежа.
Для гасіння пожежі росіяни залучили майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності.
Атака на нафтобазу у Ростовській області
У Ростовській області рано-вранці 13 липня через удар безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.
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