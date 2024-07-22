ГУР дронами уразили НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео

У результаті операції ГУР МОУ в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в м. Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа. Про це повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці.

ГУР безпілотниками завдали удару по НПЗ у Краснодарському краї РФ

Як повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці, БПЛА у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом.

За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.

Фото — росЗМІ

Фото — росЗМІ

Загалом повідомляється принаймні про 8 БПЛА, які атакували НПЗ. Як зазначає пропагандистське ЗМІ «Russia Today», внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

Фото — росЗМІ

Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються.

Що відомо про Туапсинський НПЗ

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) — російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ «РН-Туапсинський НПЗ».

Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ «Роснефть» — ТОВ «РН-Морський термінал Туапсе».

Близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії «Роснефть», його потужність становить близько 12 млн тонн на рік.