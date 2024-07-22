ГУР дронами уразили НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР дронами уразили НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео

ГУР дронами уразили НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео
Джерело:  online.ua

У результаті операції ГУР МОУ в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в м. Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа. Про це повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки МОУ атакувало нафтопереробний завод у місті Туапсе, Краснодарського краю РФ, внаслідок чого спалахнула пожежа.
  • Туапсинський нафтопереробний завод є ключовим підприємством нафтової компанії «Роснефть», яке забезпечує виробництво нафтопродуктів для експорту.
  • Потужність НПЗ складає близько 12 млн тонн на рік, що робить його важливим гравцем на ринку нафтопереробки.

ГУР безпілотниками завдали удару по НПЗ у Краснодарському краї РФ

Як повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці, БПЛА у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом.

За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.

Фото — росЗМІ
Фото — росЗМІ

Загалом повідомляється принаймні про 8 БПЛА, які атакували НПЗ. Як зазначає пропагандистське ЗМІ «Russia Today», внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

Фото — росЗМІ

Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються.

Що відомо про Туапсинський НПЗ

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) — російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ «РН-Туапсинський НПЗ».

Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ «Роснефть» — ТОВ «РН-Морський термінал Туапсе».

Близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії «Роснефть», його потужність становить близько 12 млн тонн на рік.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ дронами уразили нафтобазу під Ростовом — джерела
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ГУР завдали ударів по місцях базування російських окупантів — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували нафтобазу в Туапсе та військовий аеродром у Морозовську РФ — відео
Дрони атакували нафтобазу в Туапсе та військовий аеродром у Морозовську РФ — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?