ГУР дронами уразили НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео

У результаті операції ГУР МОУ в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в м. Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа. Про це повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Головне управління розвідки МОУ атакувало нафтопереробний завод у місті Туапсе, Краснодарського краю РФ, внаслідок чого спалахнула пожежа.
- Туапсинський нафтопереробний завод є ключовим підприємством нафтової компанії «Роснефть», яке забезпечує виробництво нафтопродуктів для експорту.
- Потужність НПЗ складає близько 12 млн тонн на рік, що робить його важливим гравцем на ринку нафтопереробки.
ГУР безпілотниками завдали удару по НПЗ у Краснодарському краї РФ
Як повідомляють джерела Online.UA у воєнній розвідці, БПЛА у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом.
За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.
Загалом повідомляється принаймні про 8 БПЛА, які атакували НПЗ. Як зазначає пропагандистське ЗМІ «Russia Today», внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.
Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються.
Що відомо про Туапсинський НПЗ
Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) — російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ «РН-Туапсинський НПЗ».
Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ «Роснефть» — ТОВ «РН-Морський термінал Туапсе».
Близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії «Роснефть», його потужність становить близько 12 млн тонн на рік.
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