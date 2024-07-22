Дрони атакували нафтобазу в Туапсе та військовий аеродром у Морозовську РФ — відео

В результаті атаки дронів на нафтобазі та аеродромі РФ розпочалися пожежі.

Що відомо про “бавовну” у РФ

Як зазначають росЗМІ, місцеві жителі чули до 5 гучних вибухів зі сторони нафтобази в Туапсе. Місцева влада повідомила про атаку 8 безпілотників.

Вранці в місті пролунала друга серія вибухів. Місцеві Telegram-канали пишуть, що уламки дрона впали на територію НПЗ, почалась пожежа.

Дрони атакували також і військовий аеродром у Морозовську Ростовської області РФ. Там сталась пожежа.

Міноборони РФ заявляє, що всього область атакували нібито 47 безпілотників.

Також російське відомство повідомило про «перехоплення» 17 дронів над акваторіями Чорного та Азовського морів, 8 дронів над Краснодарським краєм і по одному безпілотнику над Бєлгородською, Воронезькою та Смоленською областями.

У результаті атаки БПЛА у РФ палав військовий аеродром та нафтобаза

Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв у ніч проти 20 липня заявив, що сили ППО РФ нібито знищили 26 БпЛА. Голубєв традиційно заявив, що "постраждалих немає". І додав, що інформація про наслідки уточнюється.

Натомість місцеві жителі у соцмережах повідомили про потужні прильоти у районі аеродрому Міллерово і вибухи в районі нафтобази.

За словами місцевих жителів у результаті атаки БПЛА пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, також вибухи прогриміли в районі нафтобази.