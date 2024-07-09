Вибухи лунають у кількох регіонах РФ — спалахнули нафтобаза та електропідстанція

9 липня у Бєлгородській, Волгоградській та Ростовській області Росії прогриміли потужні вибухи, після яких почалася нова "бавовна"
Головні тези:
- У Волгоградській області Росії відбулася атака дронів на нафтобазу.
- У Ростовській області також зафіксовані вибухи та пожежа на електропідстанції через атаку безпілотників.
- У Бєлгородській області місцева влада знову заявляє про “обстріли” та закликає населення до евакуації.
Що відомо про ситуацію у Волгоградській області
Згідно з останніми даними, дрони атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.
Цю інформацію підтвердив ставленик Кремля у регіоні Андрій Бочаров.
За його словами, у місті пролунали 10 вибухів близько 04:00.
Потім спалахнула масштабна пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста.
Бочаров продовжує стверджувати, що російські ППО та РЕБ перехопили БПЛА, але через падіння уламків спалахнули загоряння на підстанції у місті Фролово і нафтобазі в Калач-на-Дону.
Пожежу на підстанції нібито було вдалося швидко загасити, але енергопостачання не відновлено.
На місці влучання на нафтобазі працюють пожежники.
Що відбувається у Ростовській області
Як заявляє місцевий “губернатор” Василь Голубєв, у цьому регіоні РФ уночі гриміли потужні вибухи, працювала ворожа ППО та спалахнула пожежа на електропідстанції.
Окрім того, вказано, що близько 02:00 в Ростовській області почалася масована атака дронів.
Місцева влада стверджує, що йшлося про десятки безпілотників.
У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежа оперативно ліквідована.
Що стосується Бєлгородської області, то там місцева влада знову заявляє про “обстріли” та закликає населення до евакуації.
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