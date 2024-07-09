Вибухи лунають у кількох регіонах РФ — спалахнули нафтобаза та електропідстанція
Категорія
Події
Дата публікації

Вибухи лунають у кількох регіонах РФ — спалахнули нафтобаза та електропідстанція

пожежа
Джерело:  online.ua

9 липня у Бєлгородській, Волгоградській та Ростовській області Росії прогриміли потужні вибухи, після яких почалася нова "бавовна"

Головні тези:

  • У Волгоградській області Росії відбулася атака дронів на нафтобазу.
  • У Ростовській області також зафіксовані вибухи та пожежа на електропідстанції через атаку безпілотників.
  • У Бєлгородській області місцева влада знову заявляє про “обстріли” та закликає населення до евакуації.

Що відомо про ситуацію у Волгоградській області

Згідно з останніми даними, дрони атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.

Цю інформацію підтвердив ставленик Кремля у регіоні Андрій Бочаров.

За його словами, у місті пролунали 10 вибухів близько 04:00.

Потім спалахнула масштабна пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста.

Бочаров продовжує стверджувати, що російські ППО та РЕБ перехопили БПЛА, але через падіння уламків спалахнули загоряння на підстанції у місті Фролово і нафтобазі в Калач-на-Дону.

Пожежу на підстанції нібито було вдалося швидко загасити, але енергопостачання не відновлено.

На місці влучання на нафтобазі працюють пожежники.

Що відбувається у Ростовській області

Як заявляє місцевий “губернатор” Василь Голубєв, у цьому регіоні РФ уночі гриміли потужні вибухи, працювала ворожа ППО та спалахнула пожежа на електропідстанції.

Перед початком пожежі в Родіоново-Несвітайському районі було чутно характерні звуки прольоту БПЛА, а потім пролунав гучний вибух. Також кілька вибухів було чутно біля Ростова та в районі Морозовска, — йдеться в повідомленнні.

Окрім того, вказано, що близько 02:00 в Ростовській області почалася масована атака дронів.

Місцева влада стверджує, що йшлося про десятки безпілотників.

У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежа оперативно ліквідована.

Що стосується Бєлгородської області, то там місцева влада знову заявляє про “обстріли” та закликає населення до евакуації.

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