У російському Ростові прогриміли потужні вибухи — відео

У Ростові-на-Дону (РФ) у ніч проти 5 липня пролунали вибухи, місцева влада країни-агресорки заявила про роботу систем протиповітряної оборони “через атаку безпілотників”.

У РФ заявили про масштабну пожежу внаслідок атаки дронів

Вночі 5 липня “губернатор” Ростовської області Василь Голубєв повідомив про «роботу ППО біля Ростова».

У районі Ростова підрозділи ППО працюють по кільком повітряним цілям противника, — йдеться в його заяві. Поширити

Так званий “губернатор” додав, що «інформація щодо наслідків уточнюється».

Василь Голубєв

У оперативних чергових службах РФ заявили, що внаслідок “повітряної атаки та падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі”.

Тим часом місцеві пропагандистські пабліки опублікували кадри, на яких зафіксовано нібито момент «збиття одного із дронів над Ростовом». Також на відео можна почути вибухи, побачити пожежу.

ГУР уразило дронами Тамбовський пороховий завод

У результаті операції ГУР МОУ було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

Водночас офіційна влада держави-агресорки заперечує факт ураження порохового заводу.

«Губернатор» Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що «обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем».

Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об'єкта.

Якщо було збито два дрони, то чому туди все ж трапився приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше?, — риторично запитує в соцмережах один з очевидців ураження. Поширити