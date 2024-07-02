У російському Курську масштабна пожежа. Ймовірно палає військова база — OSINT аналітики

У центрі російського міста Курськ зайнялася пожежа, у небі зафіксували стовпи чорного диму.

На військовій базі у Курську була розташована автотехніка, яка обслуговувала авіацію РФ

З самого ранку у Курську щось сильно горить. Російські пабліки тим часом зазначають, що загоряння могло трапитися на дуже "цікавому" об'єкті.

Пропагнадистські телеграм-канали поширюють відео великого стовпа диму, який підіймається над центром міста. Пожежа не стихає вже протягом кількох годин.

Інформацію про масштабну пожежу підтвердив так званий “глава Курського регіону РФ” Олександр Смирнов.

На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 людей із особового складу МНС Росії по Курській області.

За словами чиновника країни–агресорки пожежу вже локалізовано й інформація про постраждалих не надходила.

Заява Олександра Смирнова

Тим часом OSINT аналітики (розвідка на основі відкритих джерел — ред) у соцмережах зазначають, що палає не звичайна будівля, а Центральна авіаційна технічна база в/ч 13830. Зазначимо, що офіційних підтверджень цьому не було.

Location: 3754th Central Aviation Technical Base, military unit 13830, Kursk (Курск), Kursk Oblast, Russia, fire near 51.77135, 36.19197 https://t.co/1X19o9P7lG @UAControlMap @GeoConfirmed

source 2nd location: https://t.co/TNQ5ILaaG9

Smoke plume from a fire at a military base. pic.twitter.com/9N2OoM8xf9 — blinzka (@blinzka) July 2, 2024

Також з'явилися супутникові знімки, які свідчать, що на момент спалаху на базі була розташована велика кількість автотехніки, яка обслуговувала авіацію.

Військова база

Масштабна пожежа спалахнула у Краснодарському краї РФ після атаки дронів

Уночі 21 червня під масований удар українських безпілотників потрапили ворожі об'єкти у Краснодарському краї країни-агресорки Росії. В районі аеродрому у Єйську, з якого окупанти активно бомблять Україну, палає пожежа.

За словами жителів Єйська, вони побачили спалахи в небі, а згодом почули гучні вибухи. Після атаки БПЛА почалася масштабна пожежа.

Також вказано, що ворожа ППО намагалася збити українські дрони, однак безуспішно.

Згідно з останніми даними, понад десять вибухів пролунало в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський.