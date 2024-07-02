В русском Курске масштабный пожар. Вероятно пылает военная база — OSINT аналитики
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В русском Курске масштабный пожар. Вероятно пылает военная база — OSINT аналитики

Курс
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Источник:  online.ua

В центре русского города Курск загорелся пожар, в небе зафиксировали столбы черного дыма.

Главные тезисы

  • По данным OSINT аналитиков, возгорание произошло на Центральной авиационной технической базе в/ч 13830.
  • Пожар не утихал в течение нескольких часов, и на месте работает специальная техника и МЧС.

На военной базе в Курске была расположена автотехника, обслуживавшая авиацию РФ

С самого утра в Курске что-то сильно горит. Российские паблики в это время отмечают, что возгорание могло случиться на очень "интересном" объекте.

Пропагнадистские телеграмм-каналы распространяют видео большого столба дыма, возвышающегося над центром города. Пожар не стихает уже несколько часов.

Информацию о масштабном пожаре подтвердил так называемый глава Курского региона РФ Александр Смирнов.

На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек из личного состава МЧС России по Курской области.

По словам чиновника страны-агрессорки, пожар уже локализован и информация о пострадавших не поступала.

Заявление Александра Смирнова

Между тем, OSINT аналитики (разведка на основе открытых источников — ред) в соцсетях отмечают, что горит не обычное здание, а Центральная авиационная техническая база в/ч 13830. Отметим, что официальных подтверждений этому не было.

Также появились спутниковые снимки, свидетельствующие, что на момент вспышки на базе было расположено большое количество автотехники, обслуживавшей авиацию.

Военная база

Масштабный пожар вспыхнул в Краснодарском крае РФ после атаки дронов

Ночью 21 июня под массированный удар украинских беспилотников попали неприятельские объекты в Краснодарском крае страны-агрессорки России. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, горит пожар.

По словам жителей Ейска, они увидели вспышки в небе, а затем услышали громкие взрывы. После атаки БПЛА начался масштабный пожар.

Также указано, что враждебная ПВО пыталась сбить украинские дроны, однако безуспешно.

Согласно последним данным, более десяти взрывов раздалось в районе краснодарского поселка Афипский и адыгейского поселка Яблоновский.

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