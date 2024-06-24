Пожар на оборонном предприятии под Москвой уничтожил 4 этажа здания — видео

Во время пожара на оборонном предприятии РФ люди прыгали из окон

Сначала пропагандистские СМИ сообщили, что якобы горит пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи.

Однако впоследствии появилась информация, что пожар охватил все этажи и возник риск обрушения кровли.

По состоянию на вечер 24 июня в результате возгорания на предприятии радиоэлектронной оборонной промышленности предварительно умерли 9 человек.

В сети распространяют видео, на котором один из мужчин прыгает с 8-го этажа горящего здания. На опубликованных кадрах также видно, что в окне стояло еще два человека.

Впоследствии росСМИ РФ сообщили, что не один, а по крайней мере два человека пытались спастись прыжком — оба умерли.

Следственный комитет РФ цинично возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Российские спасатели обнародовали видео сожженного здания

Спасательные службы РФ обнародовали видео ликвидации пожара из сожженного здания.

По их информации причиной пожара в подмосковном Фрязино стало "нарушение техники безопасности".

Пропагандистские СМИ заявили, что вспышка могла начаться в помещении, где собирали налобные фонари. По их словам, работники предприятия могли забыть выключить оборудование и уйти со своих рабочих мест.

К борьбе с огнем привлекли более 100 пожарных и 40 единиц техники, в том числе два пожарных вертолета. На пике площадь возгорания составляла 4,5 тысячи квадратных метров.