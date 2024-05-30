Российские телеграмм-каналы активно распространяют информацию о пожаре на территории резиденции нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Пожар в резиденции Путина — первые подробности

Согласно предварительным данным, на Алтае сгорело одно из зданий на территории резиденции российского диктатора.

Что важно понимать, официально — это туристический комплекс «Алтайское подворье», зарегистрированный на газового монополиста «Газпром».

Его строили итальянские архитекторы. По всей вероятности, именно поэтому в 2015 году нелегитимный глава Кремля здесь развлекал тогдашнего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который является одним из друзей Путина.

Кроме того, существует версия о том, что в сгоревшем комплексе расположен так называемый «бункер Путина», где якобы могут разместиться до 100 тысяч человек.

Что важно понимать, эти данные ни разу не были подтверждены.

По состоянию на вечер 30 мая Кремль не комментировал информацию о пожаре — не подтверждал и не отрицал ее.

В сеть слили секретные документы о резиденции Путина в Ново-Огарево

Как сообщил недавно оппозиционный российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральная служба охраны Российской Федерации случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53").

Кроме того, сообщается, что это место, где он живет и проводит совещания Совбеза.

Оппозиционеры иронически отмечают, что это произошло "из-за полного идиотизма".

По предварительным данным, в Ново-Огарево может быть расположен бункер нелегитимного главы Кремля.

Там очень много персонала и охраны. Детальнее читайте здесь.