Російські телеграм-канали активно розповсюджують інформацію про пожежу на території резиденції нелегітимного президента РФ Володимир Путіна.

Пожежа у резиденції Путіна — перші подробиці

Згідно з попередніми даними, на Алтаї згоріла одна з будівель на території резиденції російського диктатора.

Що важливо розуміти, офіційно — це туристичний комплекс «Алтайскоє подворʼє», який зареєстрований на газового монополіста «Газпром».

Його будували італійські архітектори. Цілком ймовірно, саме тому у 2015 році нелегітимний очільник Кремля тут розважав тодішнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який є одним із друзів Путіна.

Окрім того, існує версія про те, що у згорілому комплексі розташований так званий «бункер Путіна», де нібито можуть розміститися до 100 тисяч людей.

Що важливо розуміти, ці дані жодного разу не були підтверджені.

Станом на вечір 30 травня Кремль жодним чином не коментував інформацію про пожежу — не підтверджував та не заперечував її.

У мережу злили секретні документи про резиденцію Путіна в Ново-Огарьово

Як повідомив нещодавно опозиційний російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральна служба охорони Російської Федерації випадково розкрила всі таємниці резиденції Путіна в Ново-Огарьово ("Об'єкт 53").

Окрім того, наголошується, що це місце, де він живе та проводить наради Радбезу.

Опозиціонери іронічно зазначають, що це сталося "через повний ідіотизм".

За попередніми даними, у Ново-Огарьово може бути розташований бункер нелегітимного глави Кремля.

Там знаходиться дуже багато персоналу та охорони. Детальніше читайте тут.