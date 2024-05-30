Нелегітимний президент РФ Володимир Путін має намір тотально змінити безпекову архітектуру в Європі, а не лише захопити Україну. З такою заявою виступив шеф чеської дипломатії Ян Ліпавський.

Що замислив Путін та чого очікувати від РФ

Уже за декілька днів у Празі повинна відбутися зустріч глав МЗС членів НАТО.

Головна її мета — підготовка рішень Вашингтонського саміту блоку.

На цьому тлі Ян Ліпавський закликав керівництво Альянсу нарешті надіслати чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

Не буде повернення до тієї безпекової архітектури, яка була до 1997 року (до розширення Альянсу у Європі. — ред.). Оскільки насправді саме це було однією з вимог Росії, коли вона розпочала агресію 2022 року проти України, — наголосив чеський дипломат. Поширити

Як вважає глава МЗС Чехії, саме така зміна, разом зі зміною кордонів, є головно метою, яку хоче реалізувати Путін.

Дипломат також додав, що НАТО нарешті повинен усвідомити замисел диктатора. Насамперед йдеться про те, що окремі тактичні дії РФ В Україні є лише інструментом досягнення цієї мети.

Мета Путіна — не захоплення Харкова чи якогось міста на Сході, це не Україна. Мета — змінити кордони та докорінно змінити безпекову архітектуру Європи, — підсумував Ян Ліпавський. Поширити

Чехія повідомила приємні новини для ЗСУ

30 травня офіційна Прага заявила, що "чеська ініціатива" зможе забезпечити для української армії від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру щомісяця.

Згідно з даними глави МЗС, ЗСУ отримають перші снаряди в рамках ініціативи вже найближчим часом, у червні.

Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні, — підкреслив Ян Ліпавський.

Цю інформацію також підтвердив Томаш Копечний — урядовий спецпредставник Чехії з питань реконструкції України.

За його словами, незабаром відбудеться зростання обсягів снарядів для ЗСУ.