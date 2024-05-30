Це не Україна. Очільник МЗС Чехії попередив про головну ціль Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Це не Україна. Очільник МЗС Чехії попередив про головну ціль Путіна

Путін

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін має намір тотально змінити безпекову архітектуру в Європі, а не лише захопити Україну. З такою заявою виступив шеф чеської дипломатії Ян Ліпавський.

Що замислив Путін та чого очікувати від РФ

Уже за декілька днів у Празі повинна відбутися зустріч глав МЗС членів НАТО.

Головна її мета — підготовка рішень Вашингтонського саміту блоку.

На цьому тлі Ян Ліпавський закликав керівництво Альянсу нарешті надіслати чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

Не буде повернення до тієї безпекової архітектури, яка була до 1997 року (до розширення Альянсу у Європі. — ред.). Оскільки насправді саме це було однією з вимог Росії, коли вона розпочала агресію 2022 року проти України, — наголосив чеський дипломат.

Як вважає глава МЗС Чехії, саме така зміна, разом зі зміною кордонів, є головно метою, яку хоче реалізувати Путін.

Дипломат також додав, що НАТО нарешті повинен усвідомити замисел диктатора. Насамперед йдеться про те, що окремі тактичні дії РФ В Україні є лише інструментом досягнення цієї мети.

Мета Путіна — не захоплення Харкова чи якогось міста на Сході, це не Україна. Мета — змінити кордони та докорінно змінити безпекову архітектуру Європи, — підсумував Ян Ліпавський.

Чехія повідомила приємні новини для ЗСУ

30 травня офіційна Прага заявила, що "чеська ініціатива" зможе забезпечити для української армії від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру щомісяця.

Згідно з даними глави МЗС, ЗСУ отримають перші снаряди в рамках ініціативи вже найближчим часом, у червні.

Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні, — підкреслив Ян Ліпавський.

Цю інформацію також підтвердив Томаш Копечний — урядовий спецпредставник Чехії з питань реконструкції України.

За його словами, незабаром відбудеться зростання обсягів снарядів для ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп неочікувано пригрозив розбомбити Москву заради захисту України
Дональд Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін відреагував на дозвіл Україні атакувати РФ західною зброєю
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
FT дізналося про ахіллесову п'яту НАТО у разі війни з Росією
НАТО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?