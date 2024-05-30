Нелегитимный президент РФ Владимир Путин намерен тотально изменить архитектуру безопасности в Европе, а не только захватить Украину. С таким заявлением выступил шеф чешской дипломатии Ян Липовский.

Что задумал Путин и чего ждать от РФ

Уже через несколько дней в Праге должна пройти встреча глав МИД членов НАТО.

Главная ее цель — подготовка решений Вашингтонского саммита блока.

На этом фоне Ян Липовский призвал руководство Альянса наконец-то послать четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.

Не будет возвращения к той архитектуре безопасности, которая была до 1997 года (до расширения Альянса в Европе. — ред.). Поскольку на самом деле это было одним из требований России, когда она начала агрессию в 2022 году против Украины, — подчеркнул чешский дипломат. Поделиться

Как считает глава МИД Чехии, именно такое изменение вместе с изменением границ является главной целью, которую хочет реализовать Путин.

Дипломат также добавил, что НАТО наконец-то должен осознать замысел диктатора. Прежде всего, речь идет о том, что отдельные тактические действия РФ в Украине являются лишь инструментом достижения этой цели.

Цель Путина — не захват Харькова или какого-нибудь города на Востоке, это не Украина. Цель — изменить границы и коренным образом изменить архитектуру безопасности Европы, — подытожил Ян Липовский. Поделиться

Чехия сообщила приятные новости для ВСУ

30 мая официальная Прага заявила, что "чешская инициатива" сможет обеспечить украинской армии от 50 до 100 тысяч снарядов большого калибра ежемесячно.

Согласно данным главы МИД, ВСУ получат первые снаряды в рамках инициативы уже в ближайшее время, в июне.

Очень скоро будут первые физические поставки в Украину, мы ожидаем их в июне, — подчеркнул Ян Липавский.

Эту информацию также подтвердил Томаш Копечный — правительственный спецпредставитель Чехии по реконструкции Украины.

По его словам, в скором времени произойдет рост объемов снарядов для ВСУ.