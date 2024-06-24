В Московской области вспыхнуло оборонное предприятие — видео
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Проиcшествия
Дата публикации

В Московской области вспыхнуло оборонное предприятие — видео

пожар
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Источник:  online.ua

В городе Фрязино в Московской области РФ горит оборонное предприятие. Россияне заявляют, что в здании заблокированы люди.

Главные тезисы

 

  • Пожар на оборонном предприятии вызвал серьезную обеспокоенность в российских СМИ из-за заблокированных людей и распространения огня на несколько этажей.
  • Ранее атака дронов СБУ на нефтебазы в Тамбовской области и республике Адыгея привела к масштабному пожару и серьезным разрушениям.
  • Отмечается, что производимая на этих объектах продукция направлялась на нужды русских террористов, поддерживаемых энергетическим сырьем из атакованных баз.

Что известно о пожаре на территории РФ

Как отмечают росСМИ, горит научно-исследовательский институт «Платан», занимающийся производством электронных деталей и радиокомпонентов.

Внутри здания НИИ "Платан" во Фрязине находятся люди. Они выбивают окна, чтобы дышать, машут руками, просят о помощи, — пишут росСМИ.

Отмечается, что до них пытаются добраться спасатели. Огонь уже разошелся на несколько этажей.

Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ

20 июня в России пожаловались на атаку на нефтебазу в Тамбовской области. Начался масштабный пожар. Местные власти заявили о "хлопке" и отчитались об отсутствии пострадавших.

Позже стало известно, что эти дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу в Тамбовской области и объект в республике Адыгея. В частности, этой ночью было поражено:

  • состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

  • нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.

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