В Московской области вспыхнуло оборонное предприятие — видео

В городе Фрязино в Московской области РФ горит оборонное предприятие. Россияне заявляют, что в здании заблокированы люди.

Что известно о пожаре на территории РФ

Как отмечают росСМИ, горит научно-исследовательский институт «Платан», занимающийся производством электронных деталей и радиокомпонентов.

Внутри здания НИИ "Платан" во Фрязине находятся люди. Они выбивают окна, чтобы дышать, машут руками, просят о помощи, — пишут росСМИ. Поделиться

Отмечается, что до них пытаются добраться спасатели. Огонь уже разошелся на несколько этажей.

Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ

20 июня в России пожаловались на атаку на нефтебазу в Тамбовской области. Начался масштабный пожар. Местные власти заявили о "хлопке" и отчитались об отсутствии пострадавших.

Позже стало известно, что эти дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу в Тамбовской области и объект в республике Адыгея. В частности, этой ночью было поражено:

состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.