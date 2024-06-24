У Московській області спалахнуло оборонне підприємство — відео

У місті Фрязіно в Московській області РФ горить оборонне підприємство. Росіяни заявляють, що у будівлі заблоковані люди.
Головні тези:
- За даними російських ЗМІ, до людей у будівлі намагаються дістатися рятувальники, а вогонь розповсюдився на кілька поверхів.
- Раніше дрони СБУ успішно атакували нафтобази в Тамбовській області та Адигеї, що призвело до масштабних пожеж.
- Атаковані об'єкти виробляли і зберігали паливно-мастильні матеріали, що споживалися російськими терористами.
Що відомо про пожежу на території РФ
Як зазначають росЗМІ, палає науково-дослідницький інститут «Платан», який займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів.
Зазначається, що до них намагаються дістатися рятувальники. Вогонь уже розійшовся на кілька поверхів.
Що відомо про атаку дронів СБУ по нафтобазах РФ
20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.
Пізніше стало відомо, що це дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея. Зокрема цієї ночі було уражено:
склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";
нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".
На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.
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