У Московській області спалахнуло оборонне підприємство — відео
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Події
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У Московській області спалахнуло оборонне підприємство — відео

У Московській області спалахнуло оборонне підприємство — відео
Джерело:  online.ua

У місті Фрязіно в Московській області РФ горить оборонне підприємство. Росіяни заявляють, що у будівлі заблоковані люди.

Головні тези:

 

  • За даними російських ЗМІ, до людей у будівлі намагаються дістатися рятувальники, а вогонь розповсюдився на кілька поверхів.
  • Раніше дрони СБУ успішно атакували нафтобази в Тамбовській області та Адигеї, що призвело до масштабних пожеж.
  • Атаковані об'єкти виробляли і зберігали паливно-мастильні матеріали, що споживалися російськими терористами.

Що відомо про пожежу на території РФ

Як зазначають росЗМІ, палає науково-дослідницький інститут «Платан», який займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів.

Всередині будівлі НДІ "Платан" у Фрязіні знаходяться люди. Вони вибивають вікна, щоб дихати, махають руками, просять про допомогу, — пишуть росЗМІ.

Зазначається, що до них намагаються дістатися рятувальники. Вогонь уже розійшовся на кілька поверхів.

Що відомо про атаку дронів СБУ по нафтобазах РФ

20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.

Пізніше стало відомо, що це дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея. Зокрема цієї ночі було уражено:

  • склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";

  • нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.

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