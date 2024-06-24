У Московській області спалахнуло оборонне підприємство — відео

У місті Фрязіно в Московській області РФ горить оборонне підприємство. Росіяни заявляють, що у будівлі заблоковані люди.

Що відомо про пожежу на території РФ

Як зазначають росЗМІ, палає науково-дослідницький інститут «Платан», який займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів.

Всередині будівлі НДІ "Платан" у Фрязіні знаходяться люди. Вони вибивають вікна, щоб дихати, махають руками, просять про допомогу, — пишуть росЗМІ. Поширити

Зазначається, що до них намагаються дістатися рятувальники. Вогонь уже розійшовся на кілька поверхів.

Що відомо про атаку дронів СБУ по нафтобазах РФ

20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.

Пізніше стало відомо, що це дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея. Зокрема цієї ночі було уражено:

склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";

нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.