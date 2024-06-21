Масштабна пожежа спалахнула у Краснодарському краю РФ після атаки дронів — відео

Уночі 21 червня під масований удар українських безпілотників потрапили ворожі об'єкти у Краснодарському краю країни-агресорки Росії. В районі аеродрому у Єйську, з якого окупанти активно бомблять Україну, палає пожежа.

Бавовна в Росії 21 червня — перші подробиці

Про перші вибухи повідомили російські телеграм-канали та Оперштаб Краснодарського краю.

За словами жителів Єйська, вони побачили спалахи в небі, а згодом почули гучні вибухи. Після атаки БПЛА почалася масштабна пожежа.

Також вказано, що ворожа ППО намагалася збити українські дрони, однак безуспішно.

Згідно з останніми даними, понад десять вибухів пролунало в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський.

Військові телеграм-канали РФ стверджують, що там, мовляв, вдалося знищити понад 20 безпілотників.

Що відомо про масштаби нової атаки українських дронів по території РФ

Як заявив вранці 21 червня Оперштаб Краснодарського краю, одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю потрапили під потужні удари українських сил: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони.

Влада РФ продовжує запевняти, що атаку безпілотників у Єйському районі успішно відбито, ігноруючи факт пожежі.

Постраждалих з боку цивільного населення і руйнувань цивільної інфраструктури немає. На місці працюють оперативні спецслужби. Інформація уточнюється, — йдеться в повідомленні. Поширити

Трохи пізніше в оперштабі Краснодарського краю офіційно підтвердили, що БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані.

Згідно з останніми даними, постраждало двоє людей.