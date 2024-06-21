Масштабный пожар вспыхнул в Краснодарском крае РФ после атаки дронов — видео

Ночью 21 июня под массированный удар украинских беспилотников попали вражеские объекты в Краснодарском крае страны-агрессорки России. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, пожар.
Главные тезисы
- Вражеская ПВО пыталась сбить украинские дроны, однако безуспешно, погремели более десятка взрывов в разных районах.
- Украинские дроны атаковали Темрюкский, Ейский и Северский районы, нанеся материальный ущерб, но власти РФ уверяют, что ситуация под контролем.
- После атаки украинских дронов на территории РФ один из БПЛА упал на Ильский НПЗ.
Бавовна в России 21 июня — первые подробности
О первых взрывах сообщили российские телеграмм-каналы и Оперштаб Краснодарского края.
По словам жителей Ейска, они увидели вспышки в небе, а затем услышали громкие взрывы. После атаки БПЛА начался масштабный пожар.
Также указано, что вражеская ПВО пыталась сбить украинские дроны, однако безуспешно.
Согласно последним данным, более десяти взрывов раздалось в районе краснодарского поселка Афипский и адыгейского поселка Яблоновский.
Военные телеграмм-каналы РФ утверждают, что там удалось уничтожить более 20 беспилотников.
Что известно о масштабах новой атаки украинских дронов
Как заявил утром 21 июня Оперштаб Краснодарского края, сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края попали под мощные удары украинских сил: Темрюкский район, Ейский и Северский районы.
Власти РФ продолжают уверять, что атака беспилотников в Ейском районе успешно отбита, игнорируя факт пожара.
Чуть позже в оперштабе Краснодарского края официально подтвердили, что БПЛА упал на территории Ильского НПЗ на Кубани.
Согласно последним данным, пострадали два человека.
Минобороны РФ утверждает, что Украина атаковала территорию России и оккупированного Крыма более 100 дронов. В Киеве эти заявления пока не комментируют.
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