Масштабный пожар вспыхнул в Краснодарском крае РФ после атаки дронов — видео

Ночью 21 июня под массированный удар украинских беспилотников попали вражеские объекты в Краснодарском крае страны-агрессорки России. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, пожар.

Бавовна в России 21 июня — первые подробности

О первых взрывах сообщили российские телеграмм-каналы и Оперштаб Краснодарского края.

По словам жителей Ейска, они увидели вспышки в небе, а затем услышали громкие взрывы. После атаки БПЛА начался масштабный пожар.

Также указано, что вражеская ПВО пыталась сбить украинские дроны, однако безуспешно.

Согласно последним данным, более десяти взрывов раздалось в районе краснодарского поселка Афипский и адыгейского поселка Яблоновский.

Военные телеграмм-каналы РФ утверждают, что там удалось уничтожить более 20 беспилотников.

Что известно о масштабах новой атаки украинских дронов

Как заявил утром 21 июня Оперштаб Краснодарского края, сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края попали под мощные удары украинских сил: Темрюкский район, Ейский и Северский районы.

Власти РФ продолжают уверять, что атака беспилотников в Ейском районе успешно отбита, игнорируя факт пожара.

Пострадавших среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы. Информация уточняется, — сказано в сообщении. Поделиться

Чуть позже в оперштабе Краснодарского края официально подтвердили, что БПЛА упал на территории Ильского НПЗ на Кубани.

Согласно последним данным, пострадали два человека.