Пожежа на нафтобазі у Ростовській області. Зʼявилися супутникові фото наслідків
Категорія
Світ
Дата публікації

Пожежа на нафтобазі у Ростовській області. Зʼявилися супутникові фото наслідків

пожежа
Джерело:  Радіо Свобода

У Ростовській області три доби гасили пожежу на нафтобазі після атаки українських дронів. З'явилися супутникові знімки наслідків.

Головні тези:

  • У Ростовській області триває гасіння пожежі на нафтобазі після атаки українських дронів.
  • Супутникові знімки показують наслідки пожежі, де вигоріли три з шести резервуарів з паливом.
  • Сили оборони України також завдали удару по російським нафтопереробним заводам та іншим об'єктам у Криму та інших регіонах.
  • Атаки на російські НПЗ та інфраструктуру продовжуються, загострюючи конфлікт на Донбасі.
  • Ситуація після цих подій вимагає уваги та аналізу в контексті геополітичної напруги в регіоні.

Що відомо про наслідки пожежі у Ростовській області

Йдеться про нафтобазу у місті Азов Ростовської області Росії. В ніч на 18 червня нафтобаза була атакована дронами.

Внаслідок удару на території нафтобази спалахнула потужна пожежа. Як повідомляють у ЗМІ, загоряння ліквідували через три дні після атаки.

На супутникових знімках можна помітити, що вигоріли три з шести резервуарів з паливом.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 21 червня Сили оборони України завдали потужного удару по російських нафтопереробних заводах. Були атаковані чотири НПЗ — Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський.

Крім того, українські захисники атакували радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських військ у Криму та Брянській області РФ.

Також минулої ночі у Краснодарському краї були уражені місця зберігання й підготовки "Шахедів". Сили оборони атакували навчальні корпуси та пункти управління ворожими дронами.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Краснодарському краї РФ палає НПЗ після атаки дронів — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В російській Ухті спалахнув НПЗ Лукойла
Вибух на НПЗ в Ухті
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ завдав Росії понад 500 млн дол збитків
Генштаб ЗСУ
Бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?