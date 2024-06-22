Пожежа на нафтобазі у Ростовській області. Зʼявилися супутникові фото наслідків

У Ростовській області три доби гасили пожежу на нафтобазі після атаки українських дронів. З'явилися супутникові знімки наслідків.
Головні тези:
- У Ростовській області триває гасіння пожежі на нафтобазі після атаки українських дронів.
- Супутникові знімки показують наслідки пожежі, де вигоріли три з шести резервуарів з паливом.
- Сили оборони України також завдали удару по російським нафтопереробним заводам та іншим об'єктам у Криму та інших регіонах.
- Атаки на російські НПЗ та інфраструктуру продовжуються, загострюючи конфлікт на Донбасі.
- Ситуація після цих подій вимагає уваги та аналізу в контексті геополітичної напруги в регіоні.
Що відомо про наслідки пожежі у Ростовській області
Йдеться про нафтобазу у місті Азов Ростовської області Росії. В ніч на 18 червня нафтобаза була атакована дронами.
Внаслідок удару на території нафтобази спалахнула потужна пожежа. Як повідомляють у ЗМІ, загоряння ліквідували через три дні після атаки.
На супутникових знімках можна помітити, що вигоріли три з шести резервуарів з паливом.
Атаки на російські НПЗ
Нагадаємо, в ніч на 21 червня Сили оборони України завдали потужного удару по російських нафтопереробних заводах. Були атаковані чотири НПЗ — Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський.
Крім того, українські захисники атакували радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських військ у Криму та Брянській області РФ.
Також минулої ночі у Краснодарському краї були уражені місця зберігання й підготовки "Шахедів". Сили оборони атакували навчальні корпуси та пункти управління ворожими дронами.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-