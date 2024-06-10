Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ завдав Росії понад 500 млн дол збитків

5 червня Сили оборони України успішно атакували Новошахтинський НПЗ у Росії, що завдало РФ збитків на пів мільярда доларів.
Головні тези:
- Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ спричинив збитки для Росії близько 540 млн доларів.
- Атака на нафтопереробний завод у Ростовській області РФ значно ускладнила дії сил агресора в регіоні.
- Наслідки удару Сил оборони України по Новошахтинському заводу нафтопродуктів ще досі уточнюються.
- Пожежа на заводі зумовила велику площу пошкодження і вимагає значних зусиль для ліквідації.
- Локалізація пожежі на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області є одним із пріоритетів служб екстреного реагування.
Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ коштував РФ понад 500 млн дол
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.
За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку становить близько 540 млн дол.
Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни.
У результаті удару Сил оборони України по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ втрати загарбників сягнули 540 млн доларів.
Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ: що відомо
У ніч на четвер у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі.
На заводі вогонь поширився на площу 50 м². До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. Роботи було припинено через повторну атаку. Окрім цього, готується застосування пожежного поїзда.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-