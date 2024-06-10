Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ завдав Росії понад 500 млн дол збитків
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Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ завдав Росії понад 500 млн дол збитків

Генштаб ЗСУ
Бавовна

5 червня Сили оборони України успішно атакували Новошахтинський НПЗ у Росії, що завдало РФ збитків на пів мільярда доларів.

Головні тези:

  • Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ спричинив збитки для Росії близько 540 млн доларів.
  • Атака на нафтопереробний завод у Ростовській області РФ значно ускладнила дії сил агресора в регіоні.
  • Наслідки удару Сил оборони України по Новошахтинському заводу нафтопродуктів ще досі уточнюються.
  • Пожежа на заводі зумовила велику площу пошкодження і вимагає значних зусиль для ліквідації.
  • Локалізація пожежі на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області є одним із пріоритетів служб екстреного реагування.

Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ коштував РФ понад 500 млн дол

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

Сили оборони України продовжують методично нищити нафтопереробну галузь Російської Федерації. Зокрема 5 червня наші підрозділи успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області.

За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку становить близько 540 млн дол.

Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни.

У результаті удару Сил оборони України по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ втрати загарбників сягнули 540 млн доларів.

Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ: що відомо

У ніч на четвер у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі.

Унаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. На місці працюють служби екстреного реагування. Інформація про постраждалих уточнюється.

На заводі вогонь поширився на площу 50 м². До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. Роботи було припинено через повторну атаку. Окрім цього, готується застосування пожежного поїзда.

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