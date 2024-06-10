Удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ нанес России ущерба на более чем 500 млн долл

5 июня Силы обороны Украины успешно атаковали Новошахтинский НПЗ в России, что нанесло РФ ущерб в полмиллиарда долларов.
Главные тезисы
- Успешная атака Сил обороны Украины по Новошахтинскому НПЗ привела к ущербу для России на более чем 500 млн долл.
- Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вызвал значительные повреждения и требует серьезных усилий по ликвидации.
- Действия украинских вооруженных сил наносят серьезные удары по нефтеперерабатывающим заводам Российской Федерации, усложняя задачи агрессора в регионе.
- Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать нефтеперерабатывающую ветвь противника, что приводит к значительным потерям для него.
- Локализация пожара на Новошахтинском НПЗ стала приоритетной задачей экстренных служб и требует скоординированных усилий по его тушению.
Удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ стоил РФ более 500 млн долл
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.
По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долл.
Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны.
В результате удара Сил обороны Украины по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ потери захватчиков составили 540 млн долларов.
Удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: что известно
В ночь на четверг в Ростовской области прогремела серия взрывов и возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.
На заводе огонь распространился на площадь в 50 м². К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были прекращены из-за повторной атаки. Кроме того, готовится применение пожарного поезда.
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