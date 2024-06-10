Удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ нанес России ущерба на более чем 500 млн долл

5 июня Силы обороны Украины успешно атаковали Новошахтинский НПЗ в России, что нанесло РФ ущерб в полмиллиарда долларов.

Удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ стоил РФ более 500 млн долл

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать нефтеперерабатывающую ветвь Российской Федерации. В частности, 5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Поделиться

По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долл.

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны.

В результате удара Сил обороны Украины по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ потери захватчиков составили 540 млн долларов.

Удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: что известно

В ночь на четверг в Ростовской области прогремела серия взрывов и возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется. Поделиться

На заводе огонь распространился на площадь в 50 м². К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были прекращены из-за повторной атаки. Кроме того, готовится применение пожарного поезда.