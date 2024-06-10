Удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ нанес России ущерба на более чем 500 млн долл
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ нанес России ущерба на более чем 500 млн долл

Генштаб ВСУ
Бавовна
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5 июня Силы обороны Украины успешно атаковали Новошахтинский НПЗ в России, что нанесло РФ ущерб в полмиллиарда долларов.

Главные тезисы

  • Успешная атака Сил обороны Украины по Новошахтинскому НПЗ привела к ущербу для России на более чем 500 млн долл.
  • Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вызвал значительные повреждения и требует серьезных усилий по ликвидации.
  • Действия украинских вооруженных сил наносят серьезные удары по нефтеперерабатывающим заводам Российской Федерации, усложняя задачи агрессора в регионе.
  • Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать нефтеперерабатывающую ветвь противника, что приводит к значительным потерям для него.
  • Локализация пожара на Новошахтинском НПЗ стала приоритетной задачей экстренных служб и требует скоординированных усилий по его тушению.

Удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ стоил РФ более 500 млн долл

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать нефтеперерабатывающую ветвь Российской Федерации. В частности, 5 июня наши подразделения успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долл.

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны.

В результате удара Сил обороны Украины по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ потери захватчиков составили 540 млн долларов.

Удар ВСУ по Новошахтинскому НПЗ: что известно

В ночь на четверг в Ростовской области прогремела серия взрывов и возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется.

На заводе огонь распространился на площадь в 50 м². К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были прекращены из-за повторной атаки. Кроме того, готовится применение пожарного поезда.

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