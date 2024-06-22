Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Появились спутниковые фото последствий
Категория
Мир
Дата публикации

Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Появились спутниковые фото последствий

Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Появились спутниковые фото последствий
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Источник:  Радио Свобода

В Ростовской области трое суток тушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов. Появились спутниковые снимки последствий.

Главные тезисы

  • В Ростовской области продолжается тушение пожара на нефтебазе после атаки украинских дронов.
  • Спутниковые снимки показывают последствия пожара, где выгорели три из шести резервуаров с топливом.
  • Силы обороны Украины также нанесли удар по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в Крыму и других регионах.
  • Атаки на российские НПЗ и инфраструктуру продолжаются, обостряя конфликт на Донбассе.
  • Ситуация после этих событий требует внимания и анализа в контексте геополитических напряжений в регионе.

Что известно о последствиях пожара в Ростовской области

Речь идет о нефтебазе в городе Азов Ростовской области России. В ночь на 18 июня нефтебаза была атакована дронами.

В результате удара на территории нефтебазы вспыхнул мощный пожар. Как сообщают в СМИ, возгорание ликвидировали спустя три дня после атаки.

На спутниковых снимках можно заметить, что выгорело три из шести резервуаров с топливом.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Были атакованы четыре НПЗ — Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский.

Кроме того, украинские защитники атаковали радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки российских войск в Крыму и Брянской области РФ.

Также минувшей ночью в Краснодарском крае были поражены места хранения и подготовки "Шахедов". Силы обороны атаковали учебные корпуса и пункты управления вражескими дронами.

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