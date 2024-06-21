В России разбился вертолет Robinson R-66

21 июня стало известно, что в Амурской области России произошла новая авиакатастрофа, известно о 4 погибших членах экипажа.

В РФ упал еще один вертолет

Факт авиакатастрофы подтверждают российские СМИ.

Небольшой пятиместный Robinson R-66 разбился в Тиндинском районе Амурской области. На борту было четыре человека. По предварительным данным, все погибли, — заявили в российских экстренных службах. Поделиться

Кроме того, указано, что вертолет был собственностью местной лесозаготовительной компании.

На борту находились сотрудники лесозаготовительной компании. Они вылетели с производственной площадки, — утверждают местные СМИ. Поделиться

Власти РФ впервые признали уничтожение Украиной самолета А-50 над Азовским морем

Официальная Москва больше не скрывает, что Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

17 июня стало известно, что Следственный комитет РФ объявил в розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана.

Оккупанты обвиняют его якобы в совершении "террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку".

Власти РФ жалуются, что 23 февраля украинский защитник отдал подчиненным приказ уничтожить самолет Воздушно-космических сил РФ.

Что важно понимать, речь идет именно об уничтожении А-50 над Азовским морем. Поделиться

Кроме того, оккупанты в очередной раз соврали, что этот самолет "не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве РФ".