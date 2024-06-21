В России разбился вертолет Robinson R-66
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Проиcшествия
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В России разбился вертолет Robinson R-66

Robinson R-66
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Источник:  online.ua

21 июня стало известно, что в Амурской области России произошла новая авиакатастрофа, известно о 4 погибших членах экипажа.

Главные тезисы

  • В результате авиакатастрофы в Амурской области России разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находились 4 человека - все погибли.
  • Российские СМИ подтвердили факт авиакатастрофы и информацию о погибших в результате падения вертолета.
  • Власти России признали уничтожение украинскими силами самолета А-50 и ликвидацию 10 членов экипажа над Азовским морем.
  • Следственный комитет РФ объявил в розыск командира украинской зенитной ракетной бригады ВСУ.

В РФ упал еще один вертолет

Факт авиакатастрофы подтверждают российские СМИ.

Небольшой пятиместный Robinson R-66 разбился в Тиндинском районе Амурской области. На борту было четыре человека. По предварительным данным, все погибли, — заявили в российских экстренных службах.

Кроме того, указано, что вертолет был собственностью местной лесозаготовительной компании.

На борту находились сотрудники лесозаготовительной компании. Они вылетели с производственной площадки, — утверждают местные СМИ.

Власти РФ впервые признали уничтожение Украиной самолета А-50 над Азовским морем

Официальная Москва больше не скрывает, что Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

17 июня стало известно, что Следственный комитет РФ объявил в розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана.

Оккупанты обвиняют его якобы в совершении "террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку".

Власти РФ жалуются, что 23 февраля украинский защитник отдал подчиненным приказ уничтожить самолет Воздушно-космических сил РФ.

Что важно понимать, речь идет именно об уничтожении А-50 над Азовским морем.

Кроме того, оккупанты в очередной раз соврали, что этот самолет "не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве РФ".

В результате погибли 10 членов экипажа, самолет был уничтожен, — заявил Следком РФ.

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