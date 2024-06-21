В России разбился вертолет Robinson R-66

21 июня стало известно, что в Амурской области России произошла новая авиакатастрофа, известно о 4 погибших членах экипажа.
Главные тезисы
- В результате авиакатастрофы в Амурской области России разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находились 4 человека - все погибли.
- Российские СМИ подтвердили факт авиакатастрофы и информацию о погибших в результате падения вертолета.
- Власти России признали уничтожение украинскими силами самолета А-50 и ликвидацию 10 членов экипажа над Азовским морем.
- Следственный комитет РФ объявил в розыск командира украинской зенитной ракетной бригады ВСУ.
В РФ упал еще один вертолет
Факт авиакатастрофы подтверждают российские СМИ.
Кроме того, указано, что вертолет был собственностью местной лесозаготовительной компании.
Власти РФ впервые признали уничтожение Украиной самолета А-50 над Азовским морем
Официальная Москва больше не скрывает, что Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
17 июня стало известно, что Следственный комитет РФ объявил в розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана.
Оккупанты обвиняют его якобы в совершении "террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку".
Власти РФ жалуются, что 23 февраля украинский защитник отдал подчиненным приказ уничтожить самолет Воздушно-космических сил РФ.
Кроме того, оккупанты в очередной раз соврали, что этот самолет "не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве РФ".
В результате погибли 10 членов экипажа, самолет был уничтожен, — заявил Следком РФ.
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