ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, самолет и 46 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, самолет и 46 артсистем

Генштаб ВСУ
зсу
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Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня составили 1100 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери РФ в Украине составляют более 520 850 солдат, включая более 1000 окупантов в сутки.
  • Увеличение потерь включает уничтожение самолета, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем окупантов.
  • Ситуация на фронте показывает улучшение позиций ВСУ вблизи Донецка, а также успешные оборонительные и контрследующие действия российской армии.
  • Активные действия ВСУ на восточном фронте, в том числе сбитый штурмовик и обстрелы в Крыму, способствуют отступлению захватчиков и повышают общие потери РФ.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — 520 850 (+1100) человек ликвидировано;

  • танков — 7902 (+23) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 176 (+32) ед;

  • артиллерийских систем — 13 690 (+46) ед;

  • РСЗО — 1099 (+1) ед;

  • средства ПВО — 845 (+5) ед.;

  • самолетов — 359 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 023 (+13) ед;

  • крылатых ракет — 2278 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 676 (+58) ед;

  • специальной техники — 2288 (+21) ед.

Что известно о ситуации на фронте

за сутки с 10 на 11 июня ВСУ улучшили положение возле временно оккупированного Донецка, но россияне захватили поселок Старомайорский.

Также Силы обороны сбили российский штурмовик в Покровском направлении.

Кроме того, обстрелы Белгородской области ослабили защиту захватчиков в Крыму.

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