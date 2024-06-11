ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, самолет и 46 артсистем

Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня составили 1100 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.