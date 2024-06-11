ВСУ уничтожили более 1000 солдат РФ, самолет и 46 артсистем

Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня составили 1100 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.
Главные тезисы
- Общие боевые потери РФ в Украине составляют более 520 850 солдат, включая более 1000 окупантов в сутки.
- Увеличение потерь включает уничтожение самолета, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем окупантов.
- Ситуация на фронте показывает улучшение позиций ВСУ вблизи Донецка, а также успешные оборонительные и контрследующие действия российской армии.
- Активные действия ВСУ на восточном фронте, в том числе сбитый штурмовик и обстрелы в Крыму, способствуют отступлению захватчиков и повышают общие потери РФ.
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 520 850 (+1100) человек ликвидировано;
танков — 7902 (+23) ед;
боевых бронированных машин — 15 176 (+32) ед;
артиллерийских систем — 13 690 (+46) ед;
РСЗО — 1099 (+1) ед;
средства ПВО — 845 (+5) ед.;
самолетов — 359 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 023 (+13) ед;
крылатых ракет — 2278 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 676 (+58) ед;
специальной техники — 2288 (+21) ед.
Что известно о ситуации на фронте
за сутки с 10 на 11 июня ВСУ улучшили положение возле временно оккупированного Донецка, но россияне захватили поселок Старомайорский.
Также Силы обороны сбили российский штурмовик в Покровском направлении.
Кроме того, обстрелы Белгородской области ослабили защиту захватчиков в Крыму.
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