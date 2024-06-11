ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ, літак та 46 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ, літак та 46 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати РФ в Україні складають понад 520 850 солдатів, включаючи понад 1000 окупантів за одну добу.
  • Збільшення втрат включає знищення літака, 32 бойових броньованих машин та 46 артилерійських систем окупантів.
  • Ситуація на фронті показує покращення позицій ЗСУ поблизу Донецька, а також успішні оборонні та контрнаступні дії російської армії.
  • Активні дії ЗСУ на східному фронті, зокрема збитий штурмовик та обстріли у Криму, сприяють відступу загарбників і підвищують загальні втрати РФ.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;

  • танків — 7902 (+23) од;

  • бойових броньованих машин — 15 176 (+32) од.;

  • артилерійських систем — 13 690 (+46) од.;

  • РСЗВ — 1099 (+1) од.;

  • засоби ППО — 845 (+5) од.;

  • літаків — 359 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 023 (+13) од.;

  • крилатих ракет — 2278 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 676 (+58) од.;

  • спеціальної техніки — 2288 (+21) од.

Що відомо про ситуацію на фронті

за добу з 10 на 11 червня ЗСУ покращили становище біля тимчасово окупованого Донецька, але росіяни захопили селище Старомайорське.

Також Сили оборони збили російський штурмовик на Покровському напрямку.

Крім того, обстріли Бєлгородської області послабили захист загарбників у Криму.

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