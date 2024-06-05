Колишній керівник Генштабу Молдови Ігор Горган передавав розвідці РФ секретну інформацію щодо візитів представників Міноборони України.
Головні тези:
- Ігор Горган зрадив Молдову, передаючи розвідці РФ секретну інформацію про візити українських представників.
- Горган почав співпрацювати з російським генштабом навесні 2022 року, передаючи інформацію про наміри України викупити літаки та поставки пального через Румунію.
- Він був усунутий з посади у 2022 році та позбавлений військового звання та державних нагород.
- Зараз Ігор Горган працює в представництві ООН у справах біженців у Кишиневі, займаючись доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей.
- Негідник, як Горган, створює гібридні загрози для Молдови та має отримати заслужене покарання за свої зрадницькі дії.
Що відомо про зраду збоку екскерівника Генштабу Молдови
За інформацією журналістів видання із посиланням на керівника адміністрації президента Молдови Маї Санду Адріана Белуцела, Ігор Горган мав переписку з одним з власних кураторів з Головного управління генштабу армії РФ полковником Олексієм Макаровим.
Зокрема, журналісти видання отримали доступ до цієї переписки.
Зазначається, що Горган почав співпрацювати з генштабом країни-агресорки Росії навесні 2022 року, після початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.
Зокрема, Горган повідомив російській розвідці щодо намірів України викупити в Молдови шість літаків МіГ-29.
Екскерівник Генштабу Молдови також надавав російському генштабу інформацію про візити представників Міноборони України до країни та поставки пального через Румунію.
Горган окрім України фокусувався на внутрішньополітичних питаннях Молдови, а саме на виступах президента Маї Санду.
За словами представників адміністрації президента Молдови, подібні зрадницькі дії мають каратись найсуворішим чином.
Він зазначив, що зрадники, подібні Горгану, створюють гібридні загрози для Молдови.
Що відомо про місце знаходження та подальшу діяльність Горгана
За інформацією журналістів видання, Горган влаштувався працювати в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі.
Агентство бере на облік усіх вимушених переселенців з України і допомагає їм з облаштуванням на новому місці.
Тепер він займається доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей.
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