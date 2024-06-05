Що відомо про зраду збоку екскерівника Генштабу Молдови

За інформацією журналістів видання із посиланням на керівника адміністрації президента Молдови Маї Санду Адріана Белуцела, Ігор Горган мав переписку з одним з власних кураторів з Головного управління генштабу армії РФ полковником Олексієм Макаровим.

Зокрема, журналісти видання отримали доступ до цієї переписки.

Зазначається, що Горган почав співпрацювати з генштабом країни-агресорки Росії навесні 2022 року, після початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

Зокрема, Горган повідомив російській розвідці щодо намірів України викупити в Молдови шість літаків МіГ-29.

Екскерівник Генштабу Молдови також надавав російському генштабу інформацію про візити представників Міноборони України до країни та поставки пального через Румунію.

Горган окрім України фокусувався на внутрішньополітичних питаннях Молдови, а саме на виступах президента Маї Санду.

За словами представників адміністрації президента Молдови, подібні зрадницькі дії мають каратись найсуворішим чином.

У 2021 році президентка Майя Санду усунула цю людину з посади. Його позбавлять військового звання і державних нагород Meritul Militar і Credință Patriei, які йому вручили у 2006 і 2015 роках, - зазначив Адріан Белуцел. Поширити

Він зазначив, що зрадники, подібні Горгану, створюють гібридні загрози для Молдови.

Що відомо про місце знаходження та подальшу діяльність Горгана

За інформацією журналістів видання, Горган влаштувався працювати в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі.

Агентство бере на облік усіх вимушених переселенців з України і допомагає їм з облаштуванням на новому місці.

Тепер він займається доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей.