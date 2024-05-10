РФ облаштувала замок у Британії під шпигунський центр — The Times

Замок, який належить Росії на кордоні графств Кент і Сассекс у Великій Британії, позбавили дипломатичного статусу на тлі підозри у використанні його російською розвідкою.

Що відомо про облаштування Росією шпигунської бази у замку в Британії

Зазначається, що російська розвідка використовувала замок Сікокс-Хіт для зустрічей та вербування агентів з громадян Великої Британії.

Журналісти видання із посиланням на джерела в органах безпеки Британії зазначають, замок 19 століття Сікокс-Хіт було внесено до переліку пам'яток архітектури II класу, однак він потрапив під останній пакет санкцій через визнання його головною базою, яку російське ГРУ використовувало для проведення операцій на території Британії.

Зрозуміло, що за будинком роками стежили британські спецслужби. Було помічено, що особи, яких ГРУ вважало потенційними агентами, включно з британськими та іншими неросійськими членами злочинних угруповань, входили і виходили з цього будинку, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

За словами представників британських спецслужб, ГРУ планує створити повноцінну сучасну шпигунську базу на території замку Сікокс-Хіт.

Водночас міністр внутрішніх справ країни Джеймс Клеверлі заявив, що ця база є однією з кількох російських об'єктів у Великій Британії, які втратять дипломатичний статус.

Такі дані стали частиною нових санкцій проти РФ, які запровадили у відповідь на можливий підпал бізнесу у східному Лондоні в березні, що пов'язаний з Україною.

Сікокс-Хіт не використовувався при плануванні атаки, проте він був серед низки об'єктів, які належали росіянам та все ще мали дипломатичний статус.

Чим відомий замок Сікокс-Хіт

Замок у французькому стилі було побудовано в 1871 році. Його першим володарем став віконт Гошен.

Він передав його Радянському Союзу у 1947 році нібито як подарунок після того, як російські моряки врятували його сина під час Другої світової війни.

Раніше замок використовували як притулок ватажка контрабандистської банди Хоухерста 18 століття Артура Грея.

Також у 1990-х роках "дача" була заміською резиденцією російського посла.

Вже у 1999 році місцевий фермер-вівчар звинуватив російське посольство в тому, що воно випустило на волю на території маєтку зграю собак, які вбили 50 овець.