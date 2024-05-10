Війна в Україні вплинула на парад 9 травня у Москві – британська розвідка
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Війна в Україні вплинула на парад 9 травня у Москві – британська розвідка

Парад
Джерело:  Міноборони Британії

 9 травня росіяни провели "традиційний" військовий парад у Москві, однак через великі втрати у війні проти України він "зменшився масштабом".

Парад скасували у багатьох містах Росії

За інформацією міністерства оборони Великої Британії, паради скасували у 24 містах Росії. Зокрема, це торкнулось прикордонних регіонів через низький рівень безпеки. 

Хоча РФ відновила польоти військової авіації, у небі було лише дев’ять літаків СУ-30СМ і МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25.

Загалом у заході взяли участь 9 тисяч курсантів, ветеранів та військовослужбовців. У 2023 році було 8 тисяч, а у 2021 році - 11 тисяч.

Крім того, на параді представили 61 військову машину, тоді як важкої бронетехніки та гусеничної військової техніки не було. Єдиним присутнім Основним бойовим танком виявився церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, який традиційно розпочинає парад.

Це контрастує з московським парадом 2020 року, до якого залучили 20 основних бойових танків.

Зважаючи на значні втрати російського персоналу та техніки внаслідок війни в Україні, Росія не мала можливості використовувати паради для демонстрації військової сили, - вважають у розвідці Британії.

Яким був парад 9 травня у Росії

Парад у Москві, що відбувся на Красній площі, повинні були бути запрошені держави, які склали основу антигітлерівської коаліції, однак приїхали представники країн, які не брали в ній участь.

На “шабаш” до Путіна прибули:

  • самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко,

  • президент Киргизстану Садир Жапаров,

  • глава Узбекистану — Шавкат Мірзієєв,

  • очільник Казахстану — Касим-Жомарт Токаєв,

  • президент Таджикистану — Емомалі Рахмон,

  • лідер Туркменії — Сердар Бердимухамедов,

  • прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

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