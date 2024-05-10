9 травня росіяни провели "традиційний" військовий парад у Москві, однак через великі втрати у війні проти України він "зменшився масштабом".

Парад скасували у багатьох містах Росії

За інформацією міністерства оборони Великої Британії, паради скасували у 24 містах Росії. Зокрема, це торкнулось прикордонних регіонів через низький рівень безпеки.

Хоча РФ відновила польоти військової авіації, у небі було лише дев’ять літаків СУ-30СМ і МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25.

Загалом у заході взяли участь 9 тисяч курсантів, ветеранів та військовослужбовців. У 2023 році було 8 тисяч, а у 2021 році - 11 тисяч.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tt0vmm88pL #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vwEu42pUOx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2024

Крім того, на параді представили 61 військову машину, тоді як важкої бронетехніки та гусеничної військової техніки не було. Єдиним присутнім Основним бойовим танком виявився церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, який традиційно розпочинає парад.

Це контрастує з московським парадом 2020 року, до якого залучили 20 основних бойових танків.

Зважаючи на значні втрати російського персоналу та техніки внаслідок війни в Україні, Росія не мала можливості використовувати паради для демонстрації військової сили, - вважають у розвідці Британії. Поширити

Яким був парад 9 травня у Росії

Парад у Москві, що відбувся на Красній площі, повинні були бути запрошені держави, які склали основу антигітлерівської коаліції, однак приїхали представники країн, які не брали в ній участь.

На “шабаш” до Путіна прибули: