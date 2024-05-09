Нелегітимний президент РФ Володимир Путін та вірменський прем'єр Нікол Пашинян 9 травня домовилися про виведення солдатів РФ із низки областей Вірменії.
Частина військ РФ вийде з Вірменії
З заявою з цього приводу виступив незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.
Як стверджує представник диктатора, очільник вірменського уряду сказав, що "сьогодні у зв'язку з умовами, що змінилися, такої потреби більше немає".
Він також почав стверджувати, що на прохання офіційного Єревану російські прикордонники залишаться на вірмено-турецькому і вірмено-іранському кордоні.
Відносини між Вірменією та РФ продовжують загострюватися
Ще у квітні глава Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко наказала сенаторам підготувати запит та направити його до парламенту Вірменії після гучних заяв спікера Алена Симоняна про Україну.
Останній нещодавно наголосив, що офіційний Єреван рішуче захищає територіальну цілісність України, а також Молдови, Грузії, Кіпру та всіх країн.
Така чітка позиція спровокувала обурення з боку поплічниці Путіна.
Варто звернути увагу на те, що це не вперше між Москвою та Єреваном розгоряється конфлікт та публічні суперечки через Україну.
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