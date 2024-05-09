Нелегітимний президент РФ Володимир Путін та вірменський прем'єр Нікол Пашинян 9 травня домовилися про виведення солдатів РФ із низки областей Вірменії.

Частина військ РФ вийде з Вірменії

З заявою з цього приводу виступив незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.

Як стверджує представник диктатора, очільник вірменського уряду сказав, що "сьогодні у зв'язку з умовами, що змінилися, такої потреби більше немає".

Тому... Путін погодився, і виведення наших військових, прикордонників було погоджено, — заявив Дмитро Пєсков. Поширити

Він також почав стверджувати, що на прохання офіційного Єревану російські прикордонники залишаться на вірмено-турецькому і вірмено-іранському кордоні.

Вони там залишаться і продовжать виконувати свої функції. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Відносини між Вірменією та РФ продовжують загострюватися

Ще у квітні глава Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко наказала сенаторам підготувати запит та направити його до парламенту Вірменії після гучних заяв спікера Алена Симоняна про Україну.

Останній нещодавно наголосив, що офіційний Єреван рішуче захищає територіальну цілісність України, а також Молдови, Грузії, Кіпру та всіх країн.

Така чітка позиція спровокувала обурення з боку поплічниці Путіна.

Хотілося б поставити колезі голові парламенту Вірменії питання: від чийого імені він озвучував такі сюжети? Точно не від імені вірменського народу, з яким Росію пов'язує вікова дружба. Ми не можемо залишити поза увагою такого роду русофобські виступи, — заявила Валентина Матвієнко. Поширити

Варто звернути увагу на те, що це не вперше між Москвою та Єреваном розгоряється конфлікт та публічні суперечки через Україну.