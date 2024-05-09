Нелегитимный президент РФ Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян 9 мая договорились о выводе солдат РФ из ряда областей Армении.
Часть войск РФ выйдет из Армении
С заявлением по этому поводу выступил неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как утверждает представитель диктатора, глава армянского правительства сказал, что "сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет".
Он также начал утверждать, что по просьбе официального Еревана российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе.
Отношения между Арменией и РФ продолжают обостряться
Еще в апреле глава Совета Федерации Валентина Матвиенко приказала сенаторам подготовить запрос и направить его в парламент Армении после громких заявлений спикера Алена Симоняна об Украине.
Последний недавно отметил, что официальный Ереван решительно защищает территориальную целостность Украины, Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран.
Такая четкая позиция спровоцировала возмущение со стороны приспешницы Путина.
Стоит обратить внимание, что это не впервые между Москвой и Ереваном разгорается конфликт и публичные споры из-за Украины.
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