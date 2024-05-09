Путин принял решение о выводе войск России из Армении
Категория
Мир
Дата публикации

Путин принял решение о выводе войск России из Армении

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян 9 мая договорились о выводе солдат РФ из ряда областей Армении.

Часть войск РФ выйдет из Армении

С заявлением по этому поводу выступил неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как утверждает представитель диктатора, глава армянского правительства сказал, что "сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет".

Поэтому... Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован, — заявил Дмитрий Песков.

Он также начал утверждать, что по просьбе официального Еревана российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе.

Они там останутся и продолжат выполнять свои функции.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Отношения между Арменией и РФ продолжают обостряться

Еще в апреле глава Совета Федерации Валентина Матвиенко приказала сенаторам подготовить запрос и направить его в парламент Армении после громких заявлений спикера Алена Симоняна об Украине.

Последний недавно отметил, что официальный Ереван решительно защищает территориальную целостность Украины, Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран.

Такая четкая позиция спровоцировала возмущение со стороны приспешницы Путина.

Хотелось бы задать коллеге главе парламента Армении вопрос: от чьего имени он озвучивал такие сюжеты? Точно не от имени армянского народа, с которым Россию связывает вековая дружба. Мы не можем оставить без внимания такого рода русофобские выступления, — заявила Валентина Матвиенко.

Стоит обратить внимание, что это не впервые между Москвой и Ереваном разгорается конфликт и публичные споры из-за Украины.

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