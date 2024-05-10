Война в Украине повлияла на парад 9 мая в Москве – британская разведка
Категория
Мир
Дата публикации

Война в Украине повлияла на парад 9 мая в Москве – британская разведка

Парад
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Источник:  Минобороны Британии

9 мая россияне провели "традиционный" военный парад в Москве, однако из-за больших потерь в войне против Украины он "уменьшился масштабом".

Парад упразднили во многих городах России

По информации министерства обороны Великобритании, парады упразднили в 24 городах России. В частности, это коснулось приграничных регионов из-за низкого уровня безопасности.

Хотя РФ возобновила полеты военной авиации, в небе было всего девять самолетов СУ-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков СУ-25.

В мероприятии приняли участие 9 тысяч курсантов, ветеранов и военнослужащих. В 2023 году было 8 тысяч, а в 2021 году – 11 тысяч.

Кроме того, на параде представили 61 военную машину, в то время как тяжелой бронетехники и гусеничной военной техники не было. Основным боевым танком оказался церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начинает парад.

Это контрастирует с московским парадом 2020 года, в который были привлечены 20 основных боевых танков.

Учитывая значительные потери российского персонала и техники в результате войны в Украине, у России не было возможности использовать парады для демонстрации военной силы, - считают в разведке Британии.

Каким был парад 9 мая в России

Парад в Москве, состоявшийся на Красной площади, должны были быть приглашены государства, составившие основу антигитлеровской коалиции, однако приехали представители стран, не участвовавших в ней.

На "шабаш" в Путин прибыли:

  • самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко,

  • президент Кыргызстана Садыр Жапаров,

  • глава Узбекистана - Шавкат Мирзиеев,

  • глава Казахстана - Касим-Жомарт Токаев,

  • президент Таджикистана - Эмомали Рахмон,

  • лидер Туркмении - Сердар Бердымухамедов,

  • Премьер Армении Никол Пашинян.

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