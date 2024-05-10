9 мая россияне провели "традиционный" военный парад в Москве, однако из-за больших потерь в войне против Украины он "уменьшился масштабом".
Парад упразднили во многих городах России
По информации министерства обороны Великобритании, парады упразднили в 24 городах России. В частности, это коснулось приграничных регионов из-за низкого уровня безопасности.
Хотя РФ возобновила полеты военной авиации, в небе было всего девять самолетов СУ-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков СУ-25.
В мероприятии приняли участие 9 тысяч курсантов, ветеранов и военнослужащих. В 2023 году было 8 тысяч, а в 2021 году – 11 тысяч.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tt0vmm88pL #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vwEu42pUOx
Кроме того, на параде представили 61 военную машину, в то время как тяжелой бронетехники и гусеничной военной техники не было. Основным боевым танком оказался церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начинает парад.
Это контрастирует с московским парадом 2020 года, в который были привлечены 20 основных боевых танков.
Каким был парад 9 мая в России
Парад в Москве, состоявшийся на Красной площади, должны были быть приглашены государства, составившие основу антигитлеровской коалиции, однако приехали представители стран, не участвовавших в ней.
На "шабаш" в Путин прибыли:
самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко,
президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
глава Узбекистана - Шавкат Мирзиеев,
глава Казахстана - Касим-Жомарт Токаев,
президент Таджикистана - Эмомали Рахмон,
лидер Туркмении - Сердар Бердымухамедов,
Премьер Армении Никол Пашинян.
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