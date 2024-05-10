9 мая россияне провели "традиционный" военный парад в Москве, однако из-за больших потерь в войне против Украины он "уменьшился масштабом".

Парад упразднили во многих городах России

По информации министерства обороны Великобритании, парады упразднили в 24 городах России. В частности, это коснулось приграничных регионов из-за низкого уровня безопасности.

Хотя РФ возобновила полеты военной авиации, в небе было всего девять самолетов СУ-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков СУ-25.

В мероприятии приняли участие 9 тысяч курсантов, ветеранов и военнослужащих. В 2023 году было 8 тысяч, а в 2021 году – 11 тысяч.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tt0vmm88pL #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vwEu42pUOx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2024

Кроме того, на параде представили 61 военную машину, в то время как тяжелой бронетехники и гусеничной военной техники не было. Основным боевым танком оказался церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начинает парад.

Это контрастирует с московским парадом 2020 года, в который были привлечены 20 основных боевых танков.

Учитывая значительные потери российского персонала и техники в результате войны в Украине, у России не было возможности использовать парады для демонстрации военной силы, - считают в разведке Британии. Поделиться

Каким был парад 9 мая в России

Парад в Москве, состоявшийся на Красной площади, должны были быть приглашены государства, составившие основу антигитлеровской коалиции, однако приехали представители стран, не участвовавших в ней.

На "шабаш" в Путин прибыли: